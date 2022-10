Frissnyugdíjasként részmunkaidős állást keresett Horváth Jánosné. Érdeklődött mások mellett az autóipari Aptiv Services Hungary Kft.-nél is, ahol három vagy folyamatos műszakot vállaló operátorokra volt elsősorban kereslet. Kellemes munkakörnyezetbe, jó csapatba kerül, aki náluk vállal munkát, állította Lőrincz Tímea és Ötvös Aliz. Pongrác Zoltán mások megbízásából gyűjtött információt börzénken. A Falco standjánál is sokan megálltak: faipari gépkezelőt, targoncavezetőt, nehézgépkezelőt, fuvarszervezőt, kereskedelmi ügyintézőt, munkavédelmi munkatársat is várnak munkatársaik közé. A Vas Megyei Rendőr-főkapitányságnál Mélykuti Eszter sorolta: szerződéses határvadászokat és tíz hónapos rendőrjárőr-képzésükre vállalkozókat várnak soraikba. Civil munkakörökben a sárvári és a körmendi rendőrkapitányságra keresnek informatikusokat.