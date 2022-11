Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke köszöntötte a megjelenteket: – Az idén már volt egy kiállítás, amely azokat a kiadványokat mutatta be, amelyek Wellisch Béla nyomdájában készültek. Most életrajzi dokumentumokat tártunk a nagyközönség elé, amelyek a Szentgotthárdon, Alsólendván és Szombathelyen nyomdászként, kiadóként működő Wellisch családot mutatják be.

Dejan Süč történész anyakönyvi kutatásainak célja az volt, hogy a nyomdász életének legfontosabb adatait megismerje. A kutató foglalkozik a családtagok életútjával, valamint azzal is, hogy ki is volt Wellisch Béla, miért kezdett el nyomdászattal foglalkozni. Szlovénul és magyarul elhangzó előadásában kiemelte: elsősorban a fellelhető életrajzi adatokat szeretné pontosítani, hiszen mindössze annyit tudható Wellisch Béláról, hogy 155 éve született, és 53 évesen halt meg Egerben. Az anyakönyvi bejegyzés szerint Adalbertus Wellisch néven látta meg a napvilágot Szombathelyen 1867. június 5-én, édesanyja neve Steindl Katalin. Édesapja könyvkötő, könyvkereskedő volt Szombathelyen, a kor szokása szerint a nyomdászcsaládok is több településen működtették vállalkozásukat. A szlovén és magyar határvidéken három nyomdász famíliáról – a Balkányi, a Grünbaum és a Wellisch – tudnak a kutatók.

Forrás: Szendi Péter

Szentgotthárdon a Wellisch-nyomda 1893-tól 1930-ig működött. Nem egyszerű nyomda volt, hanem könyv- és lapkiadó vállalkozás is, amely a múlt századfordulón jelentősen hozzájárult a kulturális és társadalmi élet fejlődéséhez. Újságok, könyvek, képeslapok készültek, itt nyomták a Szent-Gotthárd című hetilapot. Szlovén nyelvű imakönyveket, kalendáriumot is kiadott a családi vállalat. Az Egerben kiállított halotti bizonyítvány szerint Wellisch Béla könyvkereskedő 1919. december 6-án, szívbénulásban hunyt el. Egerben temették két nappal később. A közzétett és fönnmaradt gyászjelentésből tudható, hogy házasságának 26. évében távozott a földi világból, gyászolta két lánya, Juliska és Rózsika, hitvese, Wellisch Béláné, született Hauer Anna, testvérei: Irén, Karolina és Sándor. A Wellisch név márka volt, a férj halála után a nyomdát felesége működtette tovább.