Nagy László mindenekelőtt megjegyzi: A jó pálinkához érett, egészséges gyümölcs szükséges. Örök szabály: olyan gyümölcsből lehet minőségi pálinkát készíteni, amit az ember maga is szívesen megenne.

-Szerencsére ebben a térségben minden gyümölcsből volt elég, rengeteg főzetőnk van, márciusig már szinte nincs is szabad időpontunk. A kihozatal volt már jobb is, de összességében elégedettek lehetünk. Mint mindig, most is az alma, a körte, a szilva, a szőlő és a barack a sláger, elvétve volt cseresznye és meggy. A korai gyümölcsökből talán kevesebb volt az idén, de az ősz bőven adott termést - mondja a Pálinka Nemzeti Tanács tagja, Nagy László.

Kisebb mennyiségben, de idén is főztek eperből, ez különlegesség, nem sokan bajlódnak vele, mert macerás összeszedni és lecefrézni. Faeperből és földieperből is készült pálinka, előbbi őshonos hazai, vadon termő gyümölcs. Az érett fekete ízletesebb, mint a másik fajtája, a fehér színű faeper. Kiváló pálinka alapanyag magas cukortartalma és egyedi íze miatt.

Forrás: Szendi Péter

Az alkohol-százalékot a kuncsaft határozza meg, 48% az általános, de a spektrum szélesebb, 46-52 százalék között mozog. Az idősebb korosztály kitart, és kéri az erősebb pálinkát, a fiatalok picivel gyengébbre hagyják.

- Egyre több fiatal főzetőm van, örömteli, hogy mernek kísérletezni, és nagyon jó érzékük van a cefrézéshez. Általában nagyon jó alapanyagot hoznak. Ez nagyon fontos tényező a pálinkafőzés során, hiszen a pálinka egy folyamat eredménye, ahol jó, ha betartjuk a szabályokat. Az első mozzanat a gyümölcs összegyűjtése, kiválogatása, ledarálása, pépesítése, a csonthéjasoknál ráadásul a magozást is el kell végezni. A pépesítés után adunk hozzá élesztőt és pektinbontót, ezeket a fiatalabbak bátran használják, az idősebbek ódzkodnak attól, hogy bármit hozzátegyenek a cefréhez - mondja László, aki azt tapasztalja, hogy a kiforrás után manapság szinte azonnal főzdébe kerül a cefre. Nem volt ez mindig így, a régiek folyamatosan gyűjtötték a gyümölcsöt, majd az év végén, amikor kevesebb volt a munka, elvitték kifőzetni.

Nagy László végül azt is elárulta, hogy december 6-án a Vajdahunyad várában található Magyar Mezőgazdasági Múzeumban helyezik vitrinbe az ország pálinkáját. Az idei nyertes egy bodzapálinka lett, amit Körmenden választottak ki a bírálók idén májusban. Az egyházasrádóci főzdés is sikerrel szerepelt az országos versenyen, Genarosa és cserszegi fűszeres szőlő pálinkája ezüstérmes lett, feketeribiszke és Irsai Olivér szőlő pálinkájával pedig bronzérmet nyert.