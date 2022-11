Majd dr. Simicskó Istvánnal dr. Melega Miklós, a KDNP önkormányzati képviselője beszélgetett. A parlamenti frakcióvezető a jelenlévőkkel megosztotta, mi indította több, mint 30 éve a politikai pályára. Szerinte háromféle közéleti szerepvállalás létezik: a szónokló, a kesergő és az alkotó. Ő az utóbbi mentén tette le a voksát. Az egykori honvédelmi miniszter beszélt nemcsak a szomszédban zajló háborús konfliktusról, hanem más korábbi és jelenlegi nemzetközi ellentétekről is.

- Az USA-nak az az érdeke, hogy ne legyen erős Európai Unió, a háttérben lévő játszmákban ez is bent van - szögezte le dr. Simicskó István, aki az Amerikai Egyesült Államok elnökének felelősségét is pedzegette. - Európa spirituális, és lassan gazdasági válságban van, de energiaválságban mindenképpen - tette hozzá. - Erős kereszténydemokrata politikusokra és stabil hitre is szükség van most európai szinten is - húzta alá, majd a keresztény vallás válságáról beszélt. Hallgatói kérdésre a brüsszeli szankciók is szóba kerültek. Dr. Simicskó István a hibás uniós politika kapcsán rámutatott: több mint 17 millió négyzetméternyi területtel rendelkezik Oroszország, ami a legnagyobb földgázkészlettel és más, komoly tartalékokkal rendelkezik.