A Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola első, második és harmadik osztályos tanulói mellett a Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola egyik osztálya is meglátogatta a körmendi tűzoltókat. A program legfőbb célja az volt, hogy a tanulók testközelből, játékos formában, életkoruknak megfelelően ismerkedjenek meg a tűzoltók érdekes és izgalmas munkájával.

A látogatási napokon nem a szirénák hangjától, hanem gyerekzsivajtól volt hangos a tűzoltó laktanya szertára és udvara. A tanulók megnézhették a körmendi tűzoltó szerállományt, fel is ülhettek a gépjárművekre, így, ha rövid időre is, de igazi tűzoltónak érezhették magukat. Nemcsak a fiúk, hanem a lányok is nagy lelkesedéssel próbálták fel a tűzoltó sisakokat, valamint a láng- és tűzálló ruhákat. Példaképeik megmutatták nekik azokat a szakfelszereléseket is, amelyekkel tűzeseteknél és műszaki mentéseknél dolgoznak. A pályaorientációs nap elérte a célját, arra a kérdésre ugyanis, hogy ki lesz tűzoltó, többen is felemelték a kezüket.