- A távfűtést nem tudtuk elindítani, miután tizenkétszeres az áremelkedés, azt nem tudjuk kigazdálkodni. A bérlők tudnak elektromosan fűteni, színháztermi előadás esetén pedig légbefúvókkal temperáljuk a helyiség hőmérsékletét - válaszolta kérdésünkre Kiss Gábor Boldizsár, a Magyar Művészeti és Innovációs Központ szombathelyi telephelyvezetője. A fűtés kapcsán annyit közölt: - Eddig 3200 forint volt egy Megajoule, most az 54 ezer forintra emelkedett, ez kifizethetetlen - tette hozzá. Kérdésünkre, Kiss Gábor Boldizsár megerősítette: a szolgáltató felé jelezték, nem kérik a távhőszolgáltatást.

Elmondható az is, a nehézségek ellenére mindenki számára igyekeznek biztosítani a működés feltételeit.

- Most volt az Ungaresca Nagyvárosi bujdosók előadása, szombaton Aurevoir-koncert lesz, aztán jön a Nemzeti Táncszínház a Kárpátok visszhangjával. Utóbbi ingyenes rendezvény, és talán még ha negyven szabad helyünk van rá - erről is beszélt Kiss Gábor Boldizsár. A telephelyvezető szerint az elképzelhető, hogy ha nagyon hideg lesz, korlátozzák majd a nyitvatartást, ám a "bentlakók" továbbra is dolgozhatnak. Így a Mesebolt Bábszínházat, az Ungarescát és a Lorigo Táncsport Egyesületet is nevesítette.

Kérdésünkre, hogy az egyesületek közül jelezte-e bármelyik költözési szándékát, úgy felelt: az állandó bérlők itt szeretnének maradni. A jóga-, a pilates- és a balettcsoport - ahol kisgyerekekkel dolgoznak -, tavasszal tér vissza az MMIK-ba.