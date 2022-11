Időnként pusztán a revühöz szükséges kelléknek érezhették a ruhákat a bemutatót megtekintők, Annak ellenére a Magyar Divat Intézet gazdag választékát ismerhették meg. A modellek egymást váltva vonultatták fel a kifutón az újonnan tervezett öltözékeket. A legsikeresebbek talán a változatos színű és anyagú farmeröltözékek vagy másképpen a szafari illetve szahara stílusú ruhák voltak. A gyerekektől kezdve minden korosztály számára terveztek ilyen összeállításokat. Még mindig divatos volt a hetvenes évek eleje óta hódító indigókék farmeranyag, de készült fehér, fekete vagy beige színű vászonból is. No meg persze ott volt a khaki szín is. Fontos jellemzője volt az ilyen ruháknak a sok zseb, csat, pánt, gomb és öv. Anyaguk elsősorban vászon, pamut és ballon volt.

Egyre több könnyed, kellemes anyagú ruhák kerültek forgalomba

Forrás: ortepan / Saphier Herbert

A klasszikus stílusú kosztümök és kabátok sem hiányoztak a bemutatóról. A kosztüm a férfizakó vonalát idézte: egy- vagy kétsoros gombolással, enyhén karcsúsított formában készült. A szoknyák egyenes vonalúak voltak levasalt hajtásokkal bővítve. Leggyakoribb volt a kockás, pepita, hajszálcsíkos anyagból készült kosztüm. Újdonságnak számított a többnyire egyszínű plisszirozott szoknya kockás vagy egyszínű felsővel. Az átmeneti kabátok szintén klasszikus vonalúak voltak. Két változat volt az uralkodó: az ingkabát és a fiúkabát. Az előbbit mély karöltő, ejtett váll, laza egyenes vonal jellemezte, míg a másikat egyenes váll, bevarrt ujj és férfias rever. Mindkettő béleletlen volt és oldalt hasított. A kosztüm- és kabátanyagok közös jellemzőjeként hozták fel azt, hogy puha a fogása. Elsősorban flanell, posztó, gabardin és shetland szövetekből készültek.

Az újdonság: a plisszirozott szoknya

Forrás: VN-archív

1977-ben a nyári ruhák tervezésében nagy szerepe volt a folklór hatásoknak és a fantáziának. Sok díszítés, húzott blúzok és tarka szoknyák voltak divatosak a 78-as nyári szezonra készülve. Meglepő, de annál is tetszetős újdonság volt - a sok közül - a „fehérnemű" stílusban készült ruha: mély kivágás, fűző szerűen karcsúsított felsőrész jellemezte. Gazdagon díszítették fodrokkal, csipkékkel és szegőkkel. Többnyire fehér és nyersfehér színben készültek.

A hölgyek is egyre többet adtak a divatos öltözékre

Forrás: Fortepan

A férfiak öltözködésében még kevesebb volt a változás. Továbbra is maradt a kétgombos zakó egy- vagy kétsoros változatban mellénnyel vagy anélkül. Egy-két modellen megjelent a mélyen elhelyezett egy gombos változat is. A zakó könnyedén követte a test vonalát. A vállak természetes szélességűek voltak. A nadrág derékig ért, csípőben a testre simult, szára egyenes volt. Hajtókája csak ritkán volt, szárbősége 26-29 centiméter. Az öltönyök puha szövetből, világos színekben készültek.

Az egyrészes mellett már a kétrészes fürdőruhák is hódítottak

Forrás: Fortepan / Bauer Sándor

A kiegészítő darabok terén nagy változatosságot tapasztalhattak a divatbemutatóra ellátogató vasi szakemberek. A cipődivatban is két ellentétes irányzat érvényesült: a klasszikus és a lezser sportos. Az utóbbiban újdonság volt a teljesen lapos sarkú szandál, saru és vászoncsizma. Egyéb kiegészítők voltak: nőknek svájcisapka minden színben, bőrből és spárgából készült fonott övek. Férfiaknak divatosak voltak az ellenzős sapkák „golfsapka" és „micisapka" kialakításban könnyű szövetből és vászonból.

A téli divat sem volt elhanyagolható

Forrás: Fortepan / Sándor Dávid

Divatos, csínos ruhák, korszerű összeállítások, könnyed és kellemes anyagok. És mindenekelőtt nagy változatosság, bő választék. Ezt kínálta a Magyar Divat Intézet. A bemutató után maradt az örök kérdés: mi kerül ezekből az üzletekbe? Ugyanis közhely számba mentek az ilyenkor szokásos ígéretek az ipar és a kereskedelem részéről. Végül a felvonultatott ruhadarabok csakhamar visszaköszöntek 1978 tavaszán, nyarán Szombathely jelentős ruhaüzleteinek kirakataiban.