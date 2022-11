Az életmentés a legfontosabb feladata a krízisidőszaknak – az érintett szervezetek képviselői megtartották a hagyományos szezon eleji egyeztetést. Az idén minden eddiginél több és összetettebb feladatra számítanak a vasi szakemberek: a fűteni nem tudó, de lakásban élőkre is fokozott figyelem jut. A zöld szám állandóan tárcsázható!

- Nem kell mínusz 20 Celsius-fok ahhoz, hogy valaki megfagyjon. Az időjárás függvényében március-április végéig tart a krízisidőszak – hívja fel a figyelmet Németh Klára, a szombathelyi Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. ügyvezetője. Hosszú évek óta két szociális munkás látja el az alkalmanként utcán tartózkodó, illetve a nem lakhatás céljára alkalmas ingatlanban élő emberek felkeresését Szombathelyen, és szükség esetén megyeszerte is. A szakember hangsúlyozza: a szociális ellátások nem kötelezőek, csak igénybe vehetőek. – Alapszabály, hogy nem visszük ki az ellátást az utcára. Munkánk lényege az, hogy mindent elkövessünk annak érdekében, hogy bevonjuk az érintetteket az ellátórendszerve akkor is, ha kézzel-lábbal tiltakoznak ellene. Kötelezni azonban senkit nem kötelezhetünk rá – fogalmaz.

A megyeszékhelyen egyébként az a tapasztalat: ahogy hűl le a levegő, egyre többen mennek be a Zanati úti szállóra. Aki ilyenkor is az utcán marad, vagy a szabályokhoz nem akar igazodni, vagy a kedvenc kisállatát félti. A szociális munkások pontosan tudják azt is, hogy kit, hol keressenek – ezeket a helyeket naponta látogatják. Az autóban minden van, amire ilyenkor szükség lehet: konzerv, gyógyszerek, pokróc, hőfólia, nagyon hidegben meleg tea. – A legfontosabb feladatunk az életmentés – mondja Németh Klára, majd arról beszél: minden krízisidőszak szakmai egyeztetéssel kezdődik a polgárőrség, a rendőrség, a közterület-felügyelet, a különböző egészségügyi intézmények, valamint a Pálos Károly Központ munkatársaival.

Az idén is így történt: átbeszélték a következő időszak legfontosabb teendőit. Egyúttal világossá vált a szakemberek számára az is: az idén bővül a feladatok köre. A gazdasági nehézségek, illetve a rezsiköltségek emelkedése miatt arra számítanak, a lakásban élők is bajba kerülhetnek. Ezért a FÉHE és a családsegítő között napi szintű lesz a kapcsolat. Elsősorban az idősek, az egyedül élők, a korszerűtlen családi házban, illetve a nagy belmagasságú lakásban lakók kerülhetnek bajba. Korábban megírtuk, igényelhető szociális tűzifa, a papírbrikett pedig szinte korlátlan mennyiségben elérhető. Az ügyvezető azt tanácsolja, kérjen segítséget az is, akinek nincs mivel fűtenie.

– A lakosság segítségére van szükségünk. Aki utcán lévő hajléktalant lát, jelezze. Most különösen fontos, hogy szomszédként is tartsuk szemmel a másikat. Ne elcsépelt szlogen legyen, hogy figyeljünk egymásra, töltsük meg tartalommal. Ha nem hallunk hangokat, furcsa dolgokat tapasztalunk, hosszabb ideje nem láttuk a mellettünk élőt, merjünk bekopogni – hangsúlyozza Németh Klára, aki sokszor nagyfokú érdektelenséget tapasztal a társadalom felől. Mondja: nem feltétlenül ivott az, aki elfeküdt, lehet, hogy cukorsokkot kapott vagy rosszul van. A hét minden napján, a nap minden órájában fogadják a lakossági bejelentéseket az ingyenesen tárcsázható 06 80 205 165- es telefonszámon – érdemes elmenteni.