Szólt arról is, 2019 óta jelentősen fejlesztették az eszközparkot: egyebek mellett öt olyan gép áll a parkfenntartó cég rendelkezésére, amely nemcsak füvet tud nyírni, hanem lombot is szív, ennek nagy hasznát veszik. A SZOVA Zrt. pedig olyan utcaseprő gépekkel gazdagodott, amelyek az utak, járdák, kerékpárutak és a parkolók tisztán tartására is alkalmasak. Horváth Soma kiemelte, az akcióban a belváros olyan forgalmas részei szépültek meg, mint a Király utca, a Március 15-e tér, a Fő tér, vagy a Víztorony környéke. Egyebek mellett még az idén tervben van az Ady tér környezetének rendbetétele.