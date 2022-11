A Magyar Hírlap korábban arról írt: a Kecskeméti Törvényszéken novembertől olyan tanúkat hallgatnak meg, akik eredendően vádlottak voltak, sőt az ügyészséggel megkötött egyezségük révén megkezdték börtönbüntetésük letöltését is. Sőt, olyanok is akadnak közöttük, akik az előzetesben töltött idő beszámításával már le is töltötték a büntetésüket. Az új büntetőeljárási törvény értelmében őket már nem vádlottként, hanem tanúként hallgatja ki a bíróság, amelynek azért van nagy jelentősége, mert a tanúknak – szemben a vádlottakkal – igazmondási kötelezettségük van. Ha ennek nem tennének eleget, akkor hamis tanúzásért is felelősségre vonhatók lennének - közölte a Magyar Hírlap.

A Kecskeméti Törvényszék tárgyalási jegyzéke szerint november 8-án, kedden és 9-én, szerdán folytatódik a büntetőper, amiben Czeglédy Csabát és húsz társát költségvetési csalással és más bűncselekmények elkövetésével vádolják. Az állami költségvetésnek - a vádirat szerint - mintegy 6 milliárd 215 millió forint kárt okoztak. Sajtóértesülések szerint a héten az ügy egyik koronatanúját, a hetedrendű vádlottat hallgathatják meg, aki a Pannon Humán Szerviz 2009 Kft. tulajdonosa, illetve a Pannon Humán Koordinátor Kft. tulajdonosa és ügyvezetője volt.

A vádirat szerint a bűnszervezet működtetésében 21 személy vett részt 8 iskolaszövetkezet, 2 kft és 1 részvénytársaság keretében. Korábban a Szegedi Törvényszék már hét vádlott esetében ítéletet hozott, azok jogerőre emelkedtek. Miután a Szegedi Ítélőtábla kizárta a büntetőperből a Szegedi Törvényszéket, az ügy a Kecskeméti Törvényszékre került át.