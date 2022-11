Horváth Tiborné Ági, az intézmény igazgatója elöljáróban azt hangsúlyozza: a cél, hogy mindkét tagintézményük - a Móra Ferenc Városi Könyvtár és a Pável Ágoston Múzeum is - közösségi tér legyen. Az utolsó nagyobb fejlesztésük a könyvtár udvarának felújítása volt, csatornáztak és térköveztek is a területen. Ennek azért van nagy jelentősége, mert a könyvtár épületében nincs nagyobb előadótermük, így jó idő esetén azt tervezik, hogy szabadtéren tartanak rendezvényeket. Az udvar felújítása az intézmény költségvetéséből és az önkormányzat támogatásából valósult meg.

-A munkánk sokrétű, nem csak a kölcsönzésről szól. Igyekszünk programokat kínálni több témakörben, részt veszünk minden országos olvasásnépszerűsítő kampányban, baba-mama klubot indítottunk, versmondó versenyeket szervezünk, a múzeumban pedig múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak a kollégák folyamatosan, nem csak a város diákjainak, hanem a környező települések tanulóinak is. A magyar mellett szlovén nyelven is vannak órák, tárlatvezetések.

Tizennégy kistérségi könyvtár tartozik az intézményhez, velük aktív, napi a kapcsolat. Három fiókkönyvtárat is működtetnek, Rábatótfaluban, Farkasfán és Rábafüzesen. Kilenc aktív dolgozója van a kettős profilú intézménynek, mellettük két személyt foglalkoztatnak megbízási szerződéssel.

-A munkaközösség nagyszerű, az ember nem is kívánhatna jobbat - mondja Horváth Tiborné, majd hozzáteszi: a kollégák szívvel-lélekkel teszik a dolgukat, mindig vannak ötleteik, nyitottak mindenre. A cél az, hogy Szentgotthárd rendezvénykínálatát színesítsék a könyvtári és múzeumi programokkal, amelyekből van bőven minden korosztálynak.

Az online fórumokon folyamatosan mennek a könyvajánlók, ezeket nagyon szeretik az olvasók. Nyomtatásra, fénymásolásra és szkennelésre is van lehetőség, de a könyvtárosok segítenek különböző nyomtatványok kitöltésében vagy önéletrajzok írásában is. -Ez nem kötelező feladat, de a munkatársak örömmel megcsinálják, és azt hiszem, hogy ez így van jól, hiszen a látogatók pozitívan értékelik az ilyenfajta segítséget is - teszi hozzá zárszóként a könyvtárvezető.