Mindjárt a hátsó bejáratnál egy saját készítésű négy méter magas, zöldre festett, kúp alakú szerkezetet mutat, amelyről függöny-fényfüzérek lógnak körben, csúcsdísze egy világító hold. Világító fácskáknak és újabb jégcsap fénysoroknak is jutott hely az udvarban, körben a kerítésnél. A betlehem alját most igazi fenyőágakkal borította be Kurucz József. Néhány szalmabála is helyet kapott az istállóban, és szalma került a jószág alá. A Bem József utcai kapunál feldíszített karácsonyfa áll – József második szomszédja, özvegy Szabó Tiborné és családja ajánlotta fel. A Bem, a Petőfi Sándor és a Radnóti utcából, sőt még Kisunyomból is vittek rá családok maguk készítette díszeket.

Az idén már tavasszal nekifogott az előkészítő munkának a házigazda, és az egész család közreműködése kellett, hogy időre elkészüljön a karácsonyi birodalom, ahová mostantól 16.30 és 20 óra között várják a látogatókat.

Szombaton délután a megnyitón karácsonyi zene szólt, az óvodások gyertyával a kezükben énekeltek és mondtak verset. Kiss György balogunyomi származású csákánydoroszlói plébános kérte Isten áldását a fénybe borult házra és kertre.