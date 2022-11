- A szövetség vezetői számára kiemelten fontos, hogy a nyolc-tíz évvel ezelőtti állapothoz képest napjainkra duplájára növelt halasítási mennyiségek megmaradhassanak a horgászati igények minél jobb kiszolgálása érdekében. Horgásztavaink környezeti állapota jelentősen javult az elmúlt öt évben, azok fenntartása, fejlesztése is kiemelt cél – tájékoztatott Puskás Norbert, a megyei szövetség ügyvezető elnöke, majd beszélt az ágazatot is sújtó nehézségekről: átlagosan 75 százalék körüli takarmánydrágulás történt az elmúlt egy évben, ami a haltermelési költségek 40-45 százalékát teszik ki. A másik szinte megoldhatatlan problémát az aszály okozza számukra. A vízhiány miatt a haltermelési létesítményekben mintegy 30-40 százalékkal esett vissza a termelés – tudtuk meg. - Szövetségünknek a legnagyobb kiadást jelentő halak (például a ponty) beszerzési értéke 2021 januárjához képest idén őszre több mint 80 százalékkal drágult: a 835 forintos kilogrammonkénti ár 1523 forintra emelkedett. A termelői egyeztetések alapján tavasszal már bruttó 1700-1800 forintba kerülhet a ponty kilónkénti beszerzési ára – hangsúlyozta Puskás Norbert.

Puskás Norbert

Fotós: Cseh Gábor

A helyzetet tovább tetézi, hogy a horgásztatás kiszolgálásához, a vízpartok karbantartásához, a rendezvények megvalósításához kapcsolódó üzemeltetési, energia- és alapanyagköltségek szintén jelentősen emelkedtek. Mindezek azt indokolták, hogy sajnos a takarékossági intézkedések mellett is a területi jegyek árát átlagosan 30 százalékos mértékben kényszerül emelni januártól a szervezet.

Az országos tendenciákkal ellentétben a vasi vizek esetében a szövetség elnöksége nem tartotta indokoltnak, hogy az emelkedő jegyárakkal párhuzamosan a halmegtartási mennyiségeket is csökkentse, így abban érdemi változás nem lesz.

Az elnökséghorgászrendet érintő döntései nyomán január 1-jétőlkisebb pontosítások mellett egy jelentősebb változás lesz: a szövetségi állóvizeken és a folyóvizeken egyaránt a ponty 60 centiméteres felső méretkorlátozást 50 centiméteresre csökkenti, ami az idén kihelyezett 10 tonna - 6-8 kg közötti - extra méretű ponty betelepítésével vált indokolttá. Puskás Norbert kiemelte azt is: a megtartható halak mennyisége és a horgászható vízterületek száma alapján a Vas megyei jegyárak még az emelést követően is az egyik legkedvezőbb árfekvésűek maradnak regionális és országos összehasonlításban. Felhívta arra is a figyelmet, hogy az, aki 2023. január 31-éig kiváltja éves engedélyét, 3000 forint kedvezménnyel tudja megváltani új, felnőtt területi horgászjegyét. A nehezebb anyagi helyzetben lévő felnőtt horgászok érdekében lehetőség nyílik két vagy három részletben is megvásárolni a jövő évi területi engedélyt, valamint csaknem negyvenféle horgászjegy típus közül választhatnak a pecások. A gyermek, az ifjúsági és kedvezményezett kategóriába tartozó pecások egybotos engedélyei továbbra is jelentősen olcsóbbak maradnak, mint az általános felnőtt engedélyek árai.