A rendőrség szakemberei a legalapvetőbb vagyonbiztonsági szabályokra hívták fel a figyelmet, amelyeknek az adventi időszakban, a karácsonyi bevásárlások idején rendkívül nagy jelentősége van.





Megyeszerte lehet találkozni ezekben a hetekben a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának munkatársaival, akik bevásárlóközpontokba, piacokra, karácsonyi vásárokra települnek ki, és hasznos bűnmegelőzési tanácsokkal látják el a lakosságot. Szalafőn Némethné dr. Zsigó Zita rendőr alezredest, osztályvezetőt és Darabosné Karba Katalin rendőr őrnagyot kérdeztük.

-Ahhoz, hogy az adventi és karácsonyi időszakot se árnyékolja be jogsértés, érdemes átgondolni az alapvető vagyonbiztonsági szabályokat, és azokat az esetlegesen ránk leselkedő veszélyeket, amelyeket kellő körültekintéssel, odafigyeléssel meg tudunk előzni. A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának munkatársai idén is segítséget nyújtanak A házhoz megyünk, biztonságban Magyarországon című bűnmegelőzési program keretében. Információs pontokat működtetünk, illetve a mobil Bűnmegelőzési Centrumban várjuk az érdeklődőket vagyonbiztonság, értékeink védelme, internetbiztonság, drogprevenció, hozzátartozók közötti erőszak és állatvédelem témakörben - tudtuk meg Némethné dr. Zsigó Zita osztályvezetőtől, aki azt is elmondta, hogy amikor karácsonyi bevásárlásra indulunk, a legfontosabb az, hogy átgondoljuk, milyen értékeket célszerű magunkkal vinni.

Aki gépjárművel közlekedik, ne hagyjon értéket jól látható helyen az utastérben, még kabátot, üres táskát, szatyrot sem, ugyanis az eljövető nem tudhatja, hogy van-e benne érték vagy sem. De a gépjármű feltörése vagy a szélvédő betörése nagy bosszúsággal és jelentős anyagi kárral is jár.

Fontos az is, hogy vásárláskor a pénzt, bankkártyát, kulcsot, egyéb értékeket a táska belső zsebeibe tegyük. A táskát tartsuk magunknál, szorosan, testközelben.