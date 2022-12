Az országos amatőr táncversenyt húsz éve a Fórumház Egyesület szervezi profi módon, jó hangulatban. Hétvégén több mint 1300 versenyző mutatkozott be összesen 257 produkcióval az ország különböző városaiból, táncegyesületeiből. A BE-JÓ Táncegyüttes nyolc táncosa hat koreográfiával versenyzett. Művészeti vezetőjük, Horváth Márta elmondta: a csapat felének a hétvégi volt az első táncversenye. Az eredményekről részletesen beszámolt: mini korcsoportban az alsó tagozatos Krály Zsófia és Poór Gabriella Barátnők című pomponos, bájos tánca; a gyermek korcsoportban Vadász Luca Don’t you worry majorette show tánca; a juniorok között Horváth Virág és Preiner Kiara Dóra Végtelen nyár című duója is 1. helyezett lett. A junioroknál a Masters of Tides című négyfős produkció, melynek a koreográfusa Baranyai Katalin volt, megosztott I. helyezést ért el. Baranyai Katalin saját készítésű szóló táncával a Shadow-val a második lett kategóriájában. Horváth Márta elmondta még: lehetőség szerint minden táncversenyre visznek reneszánsz táncot, ezáltal is népszerűsítve azt minél szélesebb körben. A Chiara Stellát táncoló Baranyai Ramóna, Preiner Kiara és Schönfeld Mónika a II. helyen végzett színpadi látványtáncok kategóriában. A díjeső itt nem ért véget: a BE-JÓ Táncegyüttest a Fórumház Bajnoka Kupával is díjazta a zsűri.