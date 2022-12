Hétről hétre olvashatják a Vas Népe hasábjain Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat észlelőjének előrejelzéseit. A szakember most azt is elmondja videónkban: ki az a szuperészlelő és mit csinál a meteorológus, amikor éppen nem az eget kémleli. Azt tudták, hogy képes egy átvirrasztott éjszaka után kertészkedni, és még a húslevest is híresen jól főzi?