- A helyi értéktár kialakítása nemcsak arra ad lehetőséget, hogy a régi paraszti tárgyi emlékeket összegyűjtsék, hanem mindennek inspiráló hatásának is kell lennie napjainkban, mégpedig Kassai Lajos lovasíjász szellemében, aki azt mondta, hogy nem az ősöket kell követnünk, hanem azt, amit az ősök követtek. S ha megnézzük ezeket a használati tárgyakat, akkor láthatjuk, hogy mennyire környezettudatosan épült fel egy paraszti gazdaság anyaghasználatában, a vesszőkosártól a favilláig - mondta V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő az értéktár megnyitása kapcsán. - Mindamellett ez az értéktár a település önazonosságát, identitását erősítheti meg - tette hozzá.

A pályázat során informatikai eszközöket - projektort, vetítővásznat, tableteket - is beszereztek, azokkal interaktív előadásokat szerveznek majd. - Egy online tesztet is összeállítottunk a település történetéből és a mesterségekből, tapasztalataink szerint erre a fiatalok fogékonyak - tudtuk még meg Németh Zoltántól, aki hangsúlyozta azt is, hogy a helyi értéktár megnyitásának egyik nem titkolt célja, hogy bemutassák, miért jó kemenespálfainak lenne. A korábbi értékek átmentésével pedig a következő nemzedék tagjainak egy fajta üzenet: évszázadok óta lakott a vidék, a település mindig meg tudott újulni, ők is tudnak itt családot alapítani, jövőt tervezni.