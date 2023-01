Időről időre újra felbukkannak olyan üzenetek a telefonjainkon és a közösségi üzenetküldő applikációkban, ahol csalók különféle okokra hivatkozva igyekeznek megtudni a bankkártyánk számát és személyes adatainkat. Most egy újabb hullámban próbálkoznak Magyarországon, több olvasónk is jelezte, hogy míg korábban arra hivatkozva próbálták meg a bankkártyák adatait megtudni, hogy egy csomagjuk elakadt a vámon, és ki kell fizetni a vám összegét, most épp arra hivatkozva próbálkoznak, hogy az egyik online videó platform nem tudta levonni a havi előfizetés összegét, ezért adjuk meg újra az adatokat.

Nem szabad bedőlni az ilyen üzeneteknek és ne kattintsunk azonnal az üzenetben lévő linkre sem, hanem először mindig az előfizetésünket ellenőrizzük, hogy tényleg nem sikerült-e levonni, valamint azt is megtehetjük, hogy a bankszámlánk egyenlegét nézzük meg és a kártyalimitet. Azonban nagyon fontos, hogy ezt semmiképp ne az üzenetben lévő linkre kattintva tegyük meg, hanem közvetlenül a szolgáltató oldalának címét vagy a szolgáltató saját applikációját használjuk.

Az SMS-csalások egyre gyakoribbak a világon. Az egyik leggyakoribb módszer az, hogy ál-üzeneteket küldenek az embereknek, amelyekben állítólag nyereményeket vagy egyéb jutalmakat ígérnek. Ezek az üzenetek általában olyan személyes adatokat is tartalmazhatnak, mint a nevek és a címek. Óvatosnak kell lenni, ha ilyen üzenetet kapunk, mivel ezek általában csalások.

A csalók többféle módon próbálják átverni az embereket. Az egyik leggyakoribb módszer az, hogy olyan webhelyeket hoznak létre, amelyek megtévesztésig hasonlítanak a valódi webhelyekhez, de valójában hamisítványok. Itt aztán bekérik az érzékeny adatokat, amiket ezután saját célra használnak fel és például korlátlanul rendelkeznek ezután a bankszámlánk felett.

A csalások megelőzésének legjobb módja az, hogy ellenőrizzük, hogy az SMS-üzenet valóban hiteles-e. Ellenőrizni kell a webhely URL-jét is, hogy ez nem csak megtévesztő-e és esetleg csak egy-egy betű eltéréssel hasonlít-e az eredeti oldalra. Figyelni kell arra is, hogy ne adjunk ki személyes adatokat olyan webhelyen, amiről nem tudjuk 100 százalékig biztosan azt, hogy nem megtévesztő. Személyesen és telefonon keresztül sem szabad kiadni ilyeneket.