– Gerincsérvem lett 15 éve, az idegsebész szerint csak a műtéti út lehetett a megoldás. Várakozni kellett, nem kaptam azonnal operációra időpontot. Közben olyan emberekkel találkoztunk, akiket már műtöttek, többségük mégsem jött rendbe teljesen. Bevallom, elbizonytalanodtam. Szerencsére a férjemnek beugrott: az egyik baráti házaspár kezeléseket végez, keleti gyógymódot követnek. Segítettek, néhány hét alatt elmúlt a fájdalmam, működött az idegbénult lábam. Elkezdtünk érdeklődni a módszer iránt, egy hónapon belül ott ültünk az első tanfolyamon. Így indult az ismerkedésünk a szelíd gyógymóddal, a több ezer éves, Tibetből származó tudással, amely több lépcsőben és szinten sajátítható el. Azóta folyamatos tanulásban vagyunk, 2013-ban Nepálba is meghívást kaptunk, hogy fejlődhessünk. Életmódváltást is hozott ez a nyitás, és azóta sok egyéb terület, mint az ásványok is bevonzódott az érdeklődési körömbe – meséli Ági.

Azt mondja, sokat dolgoznak a buddhista malával. (A meditáció gyakorlásánál használatos számláló füzér segítségével lehet számolni a mantrákat és leborulásokat.) A jellemzően 108 gyöngyből és egy végső, nagyobb guruszemből álló gyöngysor készülhet drágakövekből, féldrágakövekből, kristályokból, fából, csontból is, amelyek mindegyike energiát hordoz, és töltődik a gyakorlás során.

– Még semmit sem tudtam az ásványokról, csak úgy gondoltam, fűzök egy karkötőt, egy csuklómalát. Egy 27 szemes ásványkarkötő volt az első ékszerem, rajta gurugyönggyel. Labradoritot választottam hozzá, szép szürke csodakőnek láttam sárga és kék belső fénnyel. Ösztönösen választottam, csak később néztem meg, milyen hatású: a tenyércsakra gyógyító erejét erősíti. Azóta velem van, nem ereszt, hiszen éppen ezzel van feladatom, ez a munkám. Azóta nagyon sok ásvánnyal jóban lettem. A választásuk és a viselés során elsődleges szempont a hatásuk, kisugárzásuk, hogy megszólítson. Ha megoldandó feladata van az embernek, akkor a megfelelő kövek pozitív hatást hoznak. Az ásványoknak, mint mindennek, saját rezgésük van. Amikor kapcsolatba kerülnek velünk, ez a rezgés hat ránk. A rezgésük feloldhatja a testi-lelki blokkjainkat, semlegesítheti a negatív rezgéseket. Csak néhány példa: a lápiszt a legerősebb spirituális kőnek tartják, ez a homlokcsakra köve – lelki békét hoz, segíti az intuíciót, azt, hogy átlássunk helyzeteken. A lepidolit stresszoldó, szorongásra, álmatlanságra is ajánlott. Az ametiszt védelmező kő, regeneráló hatású. A citrinről úgy tartják, hogy örömet, gazdagságot és bőséget hoz viselőjének. Négy bármilyen formájú szelenittel védelmet tehetünk a ház négy sarkára. Otthonunkban is körbevehetjük magunkat ásványokkal, de ékszer formájában is velünk lehetnek.

Ági ásványékszer-készítő: néhány év alatt kitanulta, hogyan lehet vörösréz drótból és ásványkövekből tekerve, csavarva, formálva, kalapálva drótékszereket készíteni. Ráadásul a vörösréz sok mindenre, pl. a bőrre, hajra, szemre, körömre, az idegrendszerre, a vérösszetételre is jótékony hatású, ha sokat viseljük, mondja.

Megtudjuk még, hogy az ásványok gyógyhatását segíti, ha tiszta, feltöltött állapotban vannak: tisztításként elég csapvíz alá kell tenni őket és holdtöltekor kirakni az ablakba. S hogy addig viseljünk egy ásványékszert, amíg teljesíti a feladatát. Miután „megtette a dolgát”, szinte ok nélkül lefolyik majd, elengedi a viselőjét, és nem jó újrafűzni. Ha pedig olyan ásványt választunk, ami nem nekünk való, akkor az ékszer lekívánkozik rólunk, még ha fel is vesszük néhányszor. Jó hír, hogy nem betegítenek meg, nem gyengítenek le, nem okoznak kárt.

– Az ásványok az élet minden területén segíthetnek. Nem kell hinni a hatásukban, attól még működnek. Ha leválnak rólunk, szedegessük össze az energiánkkal töltött gyöngyszemeket, és adjuk vissza a természetnek: erdőbe, patakba vagy akár a kiskertbe is kivihetjük, bemossa a földbe az eső, elviszi a patak vize. Hálával engedjük el, így jön létre a körforgás.