Gyöngyfűzésre már tavaly is lehetősége volt a jánosháziaknak az NMI támogatásával, idén is ezzel a tevékenységgel indították a szakkörös évet. Az első foglalkozást múlt csütörtökön tartották meg, a szakkörök ezentúl is minden héten csütörtökön lesznek. Ezúttal heten készítettek vízfolyásos karkötőket a rendelkezésre álló alapanyagokból – tudtuk meg Varga Györgynétől, a jánosházi művelődési ház megbízott vezetőjétől.

Még ebben a hónapban két másik szakkör is becsatlakozik a gyöngyfűzés és a mézeskalács sütés, -díszítés mellé: a papírfonás és a kosárfonás.