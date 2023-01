Manapság elképesztő mennyiségű fénykép, digitális kép vesz bennünket körül, és közhelyszámba megy, amikor azt halljuk, hogy „képkorszakban élünk”. Ugyanakkor az is igaz, hogy a fotográfia megváltoztatja a múlthoz való viszonyunkat. A fényképezés elterjedése előtt reménytelen volt olyan kérdést feltenni, hogy valaki vagy valami „hogy nézhetett ki tíz vagy húsz évvel korábban?”. Ebből a nézőpontból sem tanulság nélkül való megtekinteni a nagyrákosi falutörténeti kiállítást, ahol Kapornaki Kálmán fényképészmester egykori felvételein szemlélhetjük a falunak és hajdani lakóinak lassan már egy évszázados kinézetét.

Kapornaki Kálmán 1883-ban, Nagyrákoson született, iskoláit is az őrségi faluban végezte. Felmenői foglalkozását, az asztalosságot, szándékozott folytatni, amikor a szakmát Sohár István kisrákosi mesternél elsajátította. Segédként Baján, Sárváron és Hodoson dolgozott. Azután fordulat következett. Bár az egyik falutörténetben az olvasható, hogy „első világháborús sebesülése miatt változtatott szakmát”, a váltásnak nem ez volt az oka, hiszen a hivatalos iratok szerint, részére a Körmendi Iparhatóság már 1914 januárjában kiállította az órás-, majd júniusban a fényképészmesterség folytatását engedélyező iparigazolványt. Kapornaki Kálmán ezt követően azután hosszú évtizedeken át folytatja fényképészmesterségét.

Forrás: Feiszt György

Járta a vidéket, vonattal, gyalogosan, mikor hogy jött ki a lépés. Munkásságát nemcsak a nagyrákosi, de a környékbeli és távolabbi falvak családjainak hagyatékaiban megőrzött, főként eljegyzési, esküvői fényképek mutatják. Néhány éve a szlovén–magyar Nemzetközi Levéltáros Kutatótábor fiatal résztvevői az Őrség falvaiban értékes helytörténeti anyagot gyűjtöttek össze. Az ebből készült hodosi kiállítás reprezentatív dokumentumai voltak a „Kapornaki Kálmán műhelyében” készült fotográfiák. A nagyrákosi fényképészmester mindemellett közösségi ember is volt. A Körmendi Ipartestület vidéki elöljárójaként tevékenykedett és ellátta a nagyrákosi énekkar jegyzői feladatait is. Dolgos életét a 65 éves korában hirtelen rátört betegségben végezte be. Emlékét fotográfiái és szülőfaluja emlékezete őrzik.