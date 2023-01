A naptárban Micimackónak is van világnapja, ami ugyan naptárilag hivatalosan nem bejegyzett, de sokan megemlékeznek róla. A dátum azért január 18-a, mert Micimackó kitalálója, Alan Alexander Milne 1882-ben ezen a napon született. A szerző fia kitömött mackójáról mintázta a főhőst, a történetben Róbert Gida karakterében pedig a fia öltött testet.

Fotós: © Unger Tamás

A Somogyi Béla Tagiskolában Micimackó, Malacka és Tigris plüssök díszítették a aulát és az osztálytermeket, a mesehősökkel fotózkodni is lehetett. A falakon pedig idézeteket lehetett olvasni Milne regényéből. A szervezők kézműves foglalkozással és tréfás feladatokkal várták a gyerekeket, volt halászat, célba dobó verseny, és kirakózni is lehetett, a tornaszobában pedig mozgásos játékkal készültek a testnevelők. Csemegével is kínálták a program résztvevőit: mézes mackó süti volt a tányérokon, amit teával lehetett fogyasztani.

Fotós: © Unger Tamás

A rendezvény zárásaként felcsendült a Micimackó-dal, amelyet csaknem napra pontosan ötvenegy évvel ezelőtt énekelt el először Halász Judit a Téli rizi bizi című műsorban. Ezúttal Kónya Zsuzsanna, az iskola pedagógusa adta elő a dalt, ez meghozta a gyerekeket kedvét, így táncra is perdültek.