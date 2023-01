Lázasan készülődnek már a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium végzős diákjai is, ők pénteken tartják a szalagavatót. – Ez egy igazán ünnepi pillanat lesz szalagtűzéssel, diákok műsorával, az elmúlt évek felvételeiből összeállított kisfilm bemutatójával, szülők és gyerekek közös táncával – fogalmazott Véghné Busics Hilda igazgató. Az intézmény öt osztályból 136-an ballagnak az idén.

A hagyományok szerint a szalagavatóra ünnepi egyenruhát is öltenek a fiatalok. Czubor Zsuzsanna műhelyében is készül, készült jónéhány darab.

– Lényegében egyenruháról beszélünk, de minden évnek megvannak az új irányai, amelyek meghatározzák az adott évi divatot. Idén több a nadrágos kosztüm, azokból sem a nagyon szűkszárú, hanem inkább az egyenes, vagy kicsit bővülő fazonok a népszerűek. A fodros blúzok jó pár éve kimentek a divatból, inkább az egyenes vonalvezetésű, univerzális, több más darabhoz is hordható fajtákat kérik. mennek. A blézereknél a klasszikus fazon örök divat, de készül idén több környakas változat is – osztotta meg tapasztalatait a szakember, aki úgy látja: a pandémia rányomta bélyegét ennek a korosztálynak az öltözködésére, divat lett melegítőt hordani. A szalagavató jó alkalom, hogy mindenki megismerje magát a másik oldalról. Szólt arról is, a sötétkék szín dominál, de idén voltak olyanok is, akik bevállalták a fekete ruha fehér blézerrel kombinációt – igazán csinos és nőies lesz.