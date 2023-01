Az alkalomra műsorral is készültek, amely része volt maga a szalagtűzés, a virágátadás és az elmaradhatatlan fotózkódás is. Az iskola igazgatója, Hodvogner Csaba is jókívánságait továbbította a végzősöknek. Felhívta a figyelmüket arra, hogy menyire fontos az idő kihasználása, beosztása és az iskola névadójának gondolatait is felelevenítette. A kisebb tanulótársaik is ünnepélyesen búcsúztatták társaikat beszédekkel. Ezt követte a már hagyományossá vált palotás táncbemutató, amely után a szülők sem maradhattak ülve az asztaloknál, ők is táncoltak egyet csemetéikkel.

A közös tánc után következtek a kisebb osztályok ünnepi műsorai, amelyek zárták az eseményt.