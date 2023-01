Újévköszöntő túrát szervez január 15-én a Borostyánkő Természetbarát Sportegyesület. Jusits Gergely túravezető beszélt a részletekről: 9 órakor lesz a 10 kilométeres, Kőszegi-hegységbe vezető túrára a gyülekező a Jézus Szíve templomnál. Mintegy 230 méteres szintemelkedésre számíthatnak a résztvevők. Több látnivalót – az Ördögárok dűlőt, az St. Germain-keresztet, a Szulejmán-kilátót – is érintik. A részvétel ingyenes, azonban aki szeretné, felajánlással támogathatja munkájukat. Emlékév-túrasorozat indul a neves természetfilm-rendező, Rockenbauer Pál születésének 90. évfordulója alkalmából. A program kapcsán elkészült az Egymillió lépés televíziósorozat lépésszámlálójának másolata, amit Hosszúhetényben indítanak útra. A vasiaknak is lehetőségük lesz kipróbálni, milyen lehetett a lépésszámlálót tolni. Vas vármegyéből három természetjáró egyesület csatlakozott a kezdeményezéshez. Január 28-án a Tolna vármegyei szervezőkkel közösen az Írott-kőről indítják újra a lépésszámlálót Szekszárdig – erről is beszélt Jusits Gergely.

Steffer Erzsébet elnök az Őrvidéki Fénymadár Hagyományőrző Egyesületet képviselte a sajtóreggelin. Az idén kezdődik Esti lélekmelengető programsorozatuk: páratlan hét kedden 18 és 20 óra között tartanak dobkört Szombathelyen, a Herényiek Házában (amint kinyit a ház). Baráti társaság az övék, őseink hagyományát a sámándobok által viszik tovább. Ismert szerzők dalait is éneklik, de minthogy három regösük is van, elsősorban a saját dalaikat tanulják, adják át. Bázisuk a Herényiek Háza, de gyakran mennek ki a természetbe dobolni. Várják soraikba azokat, akiket érdekel ez a világ.

Gyöngyössy Péter elnök a Kerekerdő Alapítvány forrásteremtéshez kapcsolódó adománygyűjtő kampányát ismertette. Mindenkinek jár egy csipetnyi természet elnevezésű programjuk február elejéig tart és nemes célt szolgál: jövő évi természetközeli programjaikat szeretnék vele megalapozni. Céljuk, hogy az előző évekhez hasonlóan a szerényebb anyagi körülmények között nevelkedő gyerekek is részt tudjanak venni táboraikban, programjainkon. Arra gyűjtenek, hogy az évtizedek óta működtetett kedvezményrendszert továbbra is fenn tudják tartani.

Martinek Eszter, a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda szakmai munkatársa az EFI térítésmentes lakossági programjait, egyéni és csoportos szolgáltatásait ismertette. A héten a fizikai aktivitásra vonatkozó regenerációs előadásuk kezdődik. Jövő héten indul az alakformáló torna, és hétről hétre egyre több programjuk. Kisgyermekes családokat, az aktív lakosságot és a 65 év felettieket is tervezik bevonni mozgásos, illetve lelki segítő-támogató programjaikba.

Nika Róbert, a büki Sok-szín-pad Társulat elnöke közeljövőbeli kezdeményezéseiről és kiemelten tagtoborzásukról beszélt. Több mint 15 éves múltra visszatekintő amatőr színtársulatuk felvételt hirdet. Elsősorban 20 és 50 év közöttieket várnak, akik szeretnének visszatérni a színpadra, vagy kedvet kaptak a színjátszáshoz, vállalják a heti egy próbanapot, valamint a fellépéseket. A Petőfi 200 emlékévre szeretnék felépíteni hagyományos áprilisi Sok-szín-Fesztjüket. Bemutatandó előadásaikhoz keresnek szereplőket.