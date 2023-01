Biczó Péter, a Körmendi Polgárőr Egyesület elnöke tájékoztatójában elmondta, hogy szervezetük taglétszáma 38 fő, közülük a 16 esztendős Kovács Márk a legfiatalabb, ő ifjú polgárőr.

- Egyesületünk eredményes évet zárt, a kulturális és sportesemények biztosítása mellett ott voltunk akkor is, amikor ukrán menekültek érkeztek Körmendre tavaly márciusban. Személyes tárgyaikra, csomagjaikra vigyáztunk, és az önkormányzat kérésére visszatérő ellenőrzést is végeztünk – mondta az elnök, aki arról is beszélt, hogy az egyesület alapfeladata a helyi közrend és közbiztonság, valamint a közlekedésbiztonság védelme. Emellett a bűnmegelőzés érdekében közterületi járőrszolgálat is teljesítenek önállóan, illetve a rendőrséggel közösen.

Fotós: Szendi Péter / Forrás: VN/archív

Több emlékezetes esemény is volt az elmúlt évben. Ezek közül az egyik az volt, amikor Biczó Péter egyesületi elnök együttműködési megállapodást írt alá Horváth Tibor polgárvédelmi felügyelővel, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltó ezredesével. Fontos megemlíteni, hogy két darab szolgálati kerékpárt is kapott a körmendi szervezet, ezeket Bedi Ákostól, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnökétől vették át a tagok. Az elmúlt évben Körmenden, a Rendvédelmi Technikum területén rendezték meg a Vas Megyei Polgárőr Napot, amelynek 1998 és 2011 után most is nagy sikere volt.

-Tavaly június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján, az ünnepi megemlékezés után elérte Körmendet egy nagy vihar, amely komoly pusztítást végzett az épületekben és a kertekben. Szolgálatunkkal segítettük a helyieket, csatlakozott hozzánk Belencsák István, Körmend alpolgármestere, aki a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke is – tette hozzá Biczó Péter.

Az elnök arról is tájékoztatott, hogy az Országos Polgárőr Szövetség elnöki dicséretben és jutalomban részesítette Németh Tamás, Kovács Dávid, Molnár Benedek polgárőröket. A körmendi szervezet kiváló kapcsolatot ápol a helyi rendőrkapitánysággal, az önkormányzattal, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályával, a Rendvédelmi Technikummal, a mentőállomással, a katasztrófavédelmi kirendeltséggel és a kulturális központtal. A polgárőrök számos alkalommal vettek részt elsősegélynyújtási, újraélesztési, valamint közlekedés biztonsági képzéseken az elmúlt években. Az egyesület február 3-án tartja évértékelő, alapszabályt módosító, tisztújító közgyűlését a Körmendi Rendvédelmi Technikumban.

-Az egyik fontos feladatunk, hogy megoldjuk az utánpótlás toborzását. Várunk mindenkit, aki tenni akar a város közrendjéért és közbiztonságáért – zárta szavait Biczó Péter.