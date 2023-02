Kedves meghívásnak tett eleget a Madárbarát Kör Vát csütörtökön: a Nemesbődi Gyöngyvirág Óvoda kis növendékeit látogatták meg és előadást is tartottak nekik – tudtuk meg Bakler-Szigeti Ibolyától, a klub alapítójától. A gyerekek az előadás során megismerkedtek a különféle téli madáreleségekkel, Somogyi Csaba madarászfészek- és tollgyűjteménye pedig lenyűgözte őket. - Hogy a frissen megszerzett tudásukat a gyakorlatban is használhassák, egy szép madáretetőt, valamint hozzá téli madáreleséget is ajándékoztunk a kis ovisoknak – tette hozzá Ibolya.