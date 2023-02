Hol máshol, mint az épülő bükfürdői főtéren találkoztunk tegnap dr. Németh Sándorral. Ennek a beruházásnak is nagymértékben szerepe lehetett abban, hogy a turisztikai szakma képviselőinek szavazatai alapján beválasztották a TOP 10-be.

- Hogy megtartsuk visszatérő vendégeket és újakat csábítsunk Bükfürdőre, ahhoz folyamatosan új dolgokat kell kínálnunk – mondta. – Nemcsak a fürdőt, az épületeket kell folyamatosan fejlesztenünk, hanem a környezetet is egyre nívósabbá kell tenni. A főtér is ilyen impozáns és sokoldalúan hasznosítható új attrakció lesz. A közel kéthektáros park nemcsak összeköti a fürdő nyári és téli bejáratát, hanem korzóként is szolgál majd. Nem utolsó sorban a rendezvények, a termelői piac is méltó helyet kapnak. Bízunk abban, hogy a fejlesztések elnyerik a vendégeink tetszését.

Dr. Németh Sándor hozzáteszi, az elismerés felelősséggel is jár, hiszen a kisebb fürdő-, illetve turisztikai vezetők adott esetben tőlük merítenek ötletet.

A tavalyi számok mindenesetre azt mutatják, hogy a büki idegenforgalom kiheverte a koronavírus okozta nehéz időszakot. A korábbi években az orosz turisták inkább más fürdővárosokat választottak, így a háborús helyzet miatt e tekintetben nem volt visszaesés. Sőt, úgy tűnik, a cseh, a német és nem utolsó sorban az ausztriai vendégek újra felfedezik Bükfürdőt. A belföldi turizmus is erősnek mondható.

- Bükfürdő nyitva – ez a város fő üzenete – folytatja a polgármester. – A város gazdaságában a turizmus jelenti a fő pillért, a nálunk működő szobakiadók, panziók, hotelek számára is örömteli, hogy fellendülőben van az idegenforgalom. 2022-ben az idegenforgalmi adóbevétel elérte a 208 millió forintot. Ez több mint az ezt megelőző két év bevétele. Ha marad ez a tendencia, akkor nem is kell olyan sok idő, hogy felzárkózzunk a minden tekintetben rekordévnek számító 2019-hez. Ebben az esztendőben 352 millió forint származott az idegenforgalmi adóból. Ha nem lesz ismét koronavírus-járvány, illetve, ha az energiaárak is rendeződnek, akkor bízhatunk abban, hogy a 2023-is jó éve lesz a büki turizmusnak.