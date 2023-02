Gergye Rezső, a vasvári Nagy Gáspár Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója a Covid-járvány idején naponta posztolt lélekerősítő, elgondolkodtató, sokszor szellemi táplálékot jelentő szösszeneteket a közösségi oldalon, amivel sok követőre talált. Bíztatásukra írta mindig a következő részt, és addig-addig gyűltek a gondolatok, mígnem könyv lett belőlük, majd annak is egy második része. Eleinte nem volt más lehetőség, mint a helyi termék piacokon bemutatni a kulturális terméket, mivel nem lehetett máshol találkozni, aztán könyvbemutatók jöttek - sok-sok érdeklődővel. Most már a 47. könyves találkozót rendezik meg Ispánkon március 8-án 18 órától. A szerző, a feleségével, Gergyéné Szakály Georginával egymásnak adva a szót sztorizgat és mesél - már nem csak a Viru(lá)sról, hanem az azóta eltelt időről és 46 településen folytatott beszélgetésekről is.