A Svédországba és Finnországba küldött parlamenti delegációt Hende Csaba; az Országgyűlés alelnöke vezeti és Németh Zsolt, a külügyi bizottság elnöke is részt vesz benne – erről Gulyás Gergely kancelláriaminiszter nyilatkozott a szombati kormányinfón. Kitért arra is, a kormánypárti frakcióban felmerült, hogy Svédországból és Finnországból is nagyon sokszor érte Magyarországot teljesen megalapozatlan, hazug és igazságtalan kritika. Amint kifejtette, a frakció megnyugtatásához szükség lenne arra, hogy a tárgyalódelegáció pozitív élményekkel távozzon a két országból. A két északi ország NATO-csatlakozási szándékára utalva hozzátette: a kormány azért terjesztette a ratifikációkat az Országgyűlés elé, mert egyetért azzal.