Azt, hogy pontosan ki áll a történtek hátterében, mint azt Zsófia elmondta, csak sejtik. Bizonyíték nincs az elkövető ellen, de volt olyan eset, amikor egy hölgy éjszaka – a feltételezett tettes lakása közelében - látta a férfit a kapujában, akit el is zavart, másnapra elpusztult a kutyája. A halál oka egyértelműen csigaméreg volt. A többi esetben a mérgek fajtája különbözik, volt olyan eb, amelyet fagyállóval, csiga- vagy patkányméreggel, de olyan is, amit foszforos növényvédő szerrel mérgeztek meg. Azt feltételezik, hogy elterelésképpen most a város egy másik pontját, a kertvárost szúrta ki a cselekmények elkövetésére. Mint mondják, a beszámíthatatlan férfinek nem a mérgezések az első kihágásai.

Forrás: Szendi Péter

Földes-Németh Zsófia beagle fajtájú kutyája, Fidó január végén pusztult el. Zsófia elmondta: a kutyát állatorvos is megvizsgálta, valamint fel is boncoltatta azt. Mindkét helyről azt a visszajelzést kapta, hogy mérgezés volt a halál oka. Hozzátette, ők otthon semmilyen mérget nem tartanak, és az előtte levő napokban sétálni sem voltak olyan helyen, ahol bármit fel tudott volna szedni a kutya. Az, hogy Mázli még életben van, gazdája szerint annak köszönhető, hogy minden reggel a beagle volt az első, aki kiszaladt az udvarra, valószínű, ő már fölette a mérget, mire Mázli kiért. Fidó valószínűleg patkánymérget ehetett, ami véralvadásproblémát és vérzékenységet okozott nála. Belső vérzése lett, aminek következtében két nap alatt elpusztult. Fidó csupán fél éve volt a családban. Társ nélkül maradt másik négylábúja, Mázli olyan kedvetlen volt, hogy tíz nappal később örökbefogadott egy ugyancsak beagle-kutyát, Picit, aki azóta boldog tagja a megfogyatkozott családnak.

Herkovits Lajosnak két alaszkai malamutja, Cheyenne és Snow (anya és fia), bár már idősebbek voltak (10 és 13 évesek), bőven élhettek volna még. Mindketten fagyálló-mérgezésben pusztultak el. Lajos nem tart otthonában fagyállót, így kizárt, hogy a kutyák otthon talált szertől mérgeződtek volna meg. Lajos felidézte, két kutyáján először csak levertséget tapasztalt, egész nap nem nyúltak az eledelükhöz. Állatorvos hívott hozzájuk, aki rögtön mérgezésre gyanakodott, annak megfelelően kezelte őket. A kutyák másnap még egy alkalommal kaptak kezelést, majd egyikük a harmadik nap éjjelén olyan rosszul lett, hogy Szombathelyre, az Állatkórházba rohantak velük. A kórház már zárva volt, a kutya pedig sajnos nem érte meg a másnapot. A másik eb még három hétig hol jobban, hol rosszabbul lett, végül már olyan fájdalmai voltak, hogy el kellett altatni.

Zsófia elmondta: kutyájuk halálát követően napokig sírt a család, ő maga nagy állatvédő, a Meggyeserdei Menedék Alapítvány önkéntese, így különösen nehezen érintette, hogy az egyszer már megmentett kis lelket így kellett elveszítenie. - Nekem nincs sem gyermekem, sem párom, nekem ők voltak az egyetlen állandóság az életemben. Egy évtizede a társaim voltak – mondta Lajos a könnyeivel küszködve. A férfiről szintén süt, hogy igazai állatbarát: hullámos papagájokat, egy nyulat és egy macskát is tart otthon. Kutyái közül mára már csak Léda maradt meg neki.

- A kutyáink már nem jönnek vissza, így mi csak annyit szeretnénk, hogy a gyilkosuk kapja meg méltó büntetését – fogalmaz Zsófia, majd hozzáteszi: konkrét bizonyítékok hiányában erre sajnos csak kevés esélyt látnak. Bíznak benne, hogy cikkünk kapcsán jelentkezik olyan szemtanú vagy hasonlóan járt kutyatulajdonos, akinek van használható bizonyítéka az elkövető ellen. Az érintett gazdik pertársaságot alakítanak, ehhez keresik azt az ügyvédet, aki jártas a hasonló ügyekben.