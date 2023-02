Egy Wesselényi utcai önkormányzati bérlakásban lakik olvasónk, Felberné Varga Mária. Lépcsőházukban a lakás felé menet már látható a vizesedés, a beépített szekrény és az asszony fekhelye mögött, illetve a spájzban is nagy területen fekete penészfoltok éktelenkednek. Január 6-án vették észre a foltokat – a 74 éves asszony akkor már több mint egy hete csúnyán köhögött. Pajzsmirigy-megnagyobbodása van, korábban műtötték, veseproblémái lettek. A háziorvosa sürgősen beutalta vizsgálatokra, és kilátásba helyezte azt is, hogy kórházba kell mennie. Mint mondta, a penész egészségkárosító hatása egyértelmű. Az ablakokat, ahogy tudják, nyitva tartják, az érintett részt lemosták, a helyiségekben így is egészségtelen a levegő.

Marika néni, aki unokájával és annak édesanyjával él a lakásban, elmondása szerint érdeklődött az önkormányzatnál: van-e lehetőség a penészmentesítésre, vagy hogy másik ingatlanba költözzenek. Mi is érdeklődtünk, és kíváncsiak voltunk arra is, hogy érkeznek-e hasonló panaszok az önkormányzathoz, ám erre nem jött válasz. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások kezelését a SZOVA NZrt. látja el. Az érintett ügyben a Társaság Bérleménykezelési Osztálya azt közölte, hogy a lakás bérlőjétől osztályukra nem érkezett panaszbejelentés, a problémáról megkeresésünk után szereztek tudomást. Az ingatlanba másnap az esetleges vizesedés kizárása miatt vízszerelő szakembert küldtek ki, aki megállapította, hogy vízszivárgás, csőtörés nincsen a lakásban. A penészfoltok a bérlemény spájzának mennyezetén és a szobában, az ágy mögötti falfelületen jelentek meg.

A penészedés a hőhíd miatt keletkezett, amely a párásodással, illetve belső nedvességgel ös - szefüggő probléma, és jellemzően télen jelent gondot. Mint írják, a penészképződés megelőzésére csak a lakáshasználattal összefüggő szokások megváltoztatása lehet hatással, a penészgombák kialakulása és terjedése csak a lakás belső páratartalmának megfelelő szinten tartásával kerülhető el. Ez gyakori és intenzív szellőztetéssel, a lakás folyamatos melegen tartásával, adott esetben a fűtés fokozásával és páramentesítő készülékekkel biztosítható. A penész terjedése, ha a megfelelő feltételek adottak, megelőzhető, a penészgombák különféle vegyszerekkel eltávolíthatók. A bérlőt a szakember erről a helyszínen tájékoztatta. A társaság álláspontja szerint nem merült fel olyan munka, amelyet bérbeadóként el kellene végezniük a lakásban. Marika néniék várják a tavaszt, megpróbálják eltávolítani a foltokat, és mivel úgy tűnik, lakáscserére nincs remény, egy olcsóbb, kisebb rezsijű kiadó ingatlanba is elköltöznének a lakásból, ahová beette magát a penész.