A felújításhoz legalább két hétre van szükség – állítja a házat üzemeltető szövetkezet elnöke. Addig a lakók kénytelenek elviselni a hideget. Két nappal ezelőtt tanácstalanság lett úrrá a Szűrcsapó utca 2/A ház lakóin, akik a földszinten gyűltek össze, hogy valakitől megtudják, ki és miért zárta el a gázt a házban. Hamar kiderült, hogy az egyik tulajdonos éppen felújítja a lakását, és szerelő a gázóra visszaszerelése után gázszagot érzett.

A szolgáltató a bejelentés nyomán azonnal elzárta a gázt a szóban forgó lépcsőházban. Az ügy eddig a pontig nem is okozott volna riadalmat, ha nem derül ki, hogy egy tavaszra tervezett gázvezeték és óra felújítás veszi kezdetét, ami legalább két hétig tart. Mivel odakint éjjelente akár mínusz 10 fok is lehet, a fűtés tartós kikapcsolása megdöbbentette az embereket.

Az egyik lakó – akit telefonon értünk el – felháborodott azon, hogy egy tavaszra tervezett felújítást a tél kellős közepén végeznek el, ráadásul ez jelentős, szerinte akár 500 ezer forintos kiadással is jár, amit a többségében nyugdíjas lakók nehezen tudnának kifizetni. Senki nem érti, hogy miért nem hárítják el a hibát, és nyitják meg újra a gázt, a felújítást pedig tavasszal el lehet végezni.

Ezzel kapcsolatban az esetről beszámoló Nyugat.hu azt írta, hogy a szolgáltató szakembere szerint ha a gázórát le tudják szedni, akkor a hiba pár nap alatt elhárítható. A lakók – egyikük lapunknak személyesen is nyilatkozott erről – nem értik, hogy miért nem csupán a hibát javítják ki, hogy az emberek ne fagyoskodjanak az otthonaikban. Megkerestük dr. Beliznai Pálnét, a házat üzemeltető Bem lakásszövetkezet elnökét, aki nyomatékosította, hogy a felújítást valóban tavaszra tervezték, megvárva a jó időt, de ez az eset felülírta a terveket. Mint mondta, ez ügyben az ő keze is meg van kötve, hiszen a szolgáltató az előírások szerint járt el, a teljes szolgáltatást le kellett állítani a lépcsőházban.

A felújítást – tehát a gázórák és vezetékek cseréjét – előre kellett hozni, mert a közműszolgáltató ezt írta elő. Mint mondta, ősszel egy lakógyűlésen már szó volt arról, hogy végezzék el a munkákat, mert a baj bármikor megtörténhet.

A lakásfelújítást végző tulajdonos nem jelezte, hogy a gázórát is leszereli, ha szólt volna, akkor megkérjük, hogy addig ne tegye, amíg az összes lakásra szóló terv nincs meg. Ha lakó a tavaszig vár a felújítással, akkor ez a helyzet nem alakul ki. Az 500 ezer forintos költségről szólva az elnök elmondta, hogy ez szóbeszéd, a vállalkozó tesz majd ajánlatot minden lakónak, hogy mennyibe kerül majd a lakásán belüli felújítás, de a szóban forgó összeg erősen túlzó. Ha régi gáztűzhelye van valakinek, azt biztosan cserélnie kell. A katasztrófavédelem addig is hősugárzókat biztosított a házban élőknek. A munka hétfőn kezdődik, és a tájékoztatása szerint 2-3 hétig tart majd. A lakók közül addig sokan rokonoknál húzzák meg magukat, vagy használják a hősugárzókat. Az ügyben megkerestük a gázszolgáltatót is, amint választ kapunk kérdéseinkre, frissítjük cikkünket.