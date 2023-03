Százhetvenöt évvel ezelőtt április 7-én Mészáros Lázár kinevezéssel került az első független magyar kormány hadügyminiszteri székébe, 175 évvel ezelőtt alakult meg a magyar honvédség – erről is beszélt Szalay-Bobrovniczky Kristóf. - Most újra a veszélyek korát éljük, most újra avval kell szembesülnünk, hogy a szomszédunkban egy háború dúl, amiből nekünk, magyaroknak ki kell maradnunk – fogalmazott a honvédelmi miniszter, aki szólt arról is: a magyar haderőfejlesztés során modern, csúcstechnológiás, a legkorszerűbb eszközöket használó, de a magyar katona ősi erényeire, virtusára építkeznek.

- Azt kívánom minden itt lévő kishuszárnak, azzal, hogy a csákó a fejükre került, induljanak el egy olyan úton, amely akár vezethet a magyar honvédség kereteibe is valamilyen formában – zárta szavait a honvédelmi miniszter.

Az avatási ceremónia után a kishuszárok aktív közreműködésével a hagyományőrzők megelevenítették az 1849. február 26-27-ei kápolnai csata jeleneteit: kiűzték a faluból a labancokat.