Az újonnan induló horgoló szakkör első alkalmának adott otthont a répcelaki művelődési ház szerdán. A szakkört Németh Henrietta vezeti, akiről a helyiek jól tudják: nagy szakértője a különféle kézimunkáknak.

A szakkörre az abszolút kezdőket, és a régebb óta horgolókat is hívják. Már az első alkalommal is a korosztályok széles skálája érezte magát megszólítva, voltak gyerekek és felnőttek egyaránt – áll a helyi televízió beszámolójában. A szakkörön voltak olyanok, akik már kézimunkáztak korábban, és olyanok is, akik először próbálták ki magukat a kézügyességet igénylő tevékenységben. Akinek már volt, magával vitte munkáit a találkozóra – az összegyűltek láthattak horgolt táskát, mackót, polipot, virágot, és persze sok-sok nagyi-kockát, melyek összevarrásával szinte mindent el lehet készíteni. A közösség következő összejövetele jövő kedden lesz, a jövőben várhatóan heti egy alkalommal találkoznak majd az alkotók.