A házigazda nevében Kondora István, Sárvár polgármestere köszöntötte a megyei elöljárókat, közéleti szereplőket és a szakmájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó díjazottakat felvonultató közönséget. Beszédében elmondta: a március 15-éhez kapcsolódó több mint százhetven éves ünnepségsorozat évről-évre megerősít bennünket az identitásunkban, erre pedig igenis nagy szükség van. A díjak átadásával kapcsolatban hangsúlyozta: az ünnepségen azokat a kiválók közül a legkiválóbb embereket ismerik el, akiket munkatársaik, elöljáróik ajánlottak a közgyűlés figyelmébe.

Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke elsőként arról beszélt, hogy hosszú évtizedeken át a magyaroknak nem volt szabad a forradalom és szabadságharc ünnepéről megemlékezni, majd Kéthly Anna szavait segítségül hívva úgy fogalmazott, hogy ahhoz hasonlóan, ahogyan a régészek felemelik a leletet a földből és megtisztítják azt a rátapadt mocsoktól, úgy kell, hogy mi is magasra emeljük 1848. március idusának az emlékét. - Ahogy a forradalom és szabadságharc hősei példaként tudnak állni a nemzedékek előtt, azt kívánom a díjazottaknak, hogy ők is legyenek példaképek a környezetüknek, a családjuknak és a mellettük dolgozóknak. Azt kívánom, hogy mutassuk meg: nem csak egy országnak, de egy vármegyének is lehet egészséges nemzettudata és identitása – fogalmazott.

Íme a kitüntettek névsora:

Vas Vármegye Gazdaságáért-díj: Cseri József, az Autófókusz Kft. tulajdonos ügyvezetője, a Vas Megyei Kereskedelmi Iparkamara alelnöke

Vas Vármegye Mezőgazdaságáért-díj: Janzsó László, gazdálkodó

Vas Vármegye Turizmusáért-díj: Patyi Gábor,a Mesteri Gyógyfürdő vezetője

Vas Vármegye Fiatal Vállalkozója-díj: Kovács Miklós, a Sághegy Kft. ügyvezető igazgatója

Kuntár Lajos Sajtódíj: Treiber Mária, főszerkesztő, újságíró

Pável Ágoston Emlékérem: Korpics Ferencné, a Szlovén Nyugdíjas Egyesület tagja

Vitéz Both Béla Emlékdíj: László Attila, nyugalmazott alezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége régióvezetője

Gayer Gyula Emlékplakett:

Dr. Kulcsár László, agrármérnök, természetvédelmi szakmérnök, mezőgazdasági tudományok doktora, a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal szakreferense

Székely Edgár, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály osztályvezetője

Szily Adrien, okleveles táj- és kertépítész mérnök

Vas Vármegye Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata:

Bagicsné Sebestyén Zsuzsanna, a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatal nyugalmazott hivatalvezető-helyettese

Futó Marianna, a Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportvezetője

Nagy Attiláné, a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal városfejlesztési ügyintézője

Vas Vármegye Szolgálatáért Oktatási Tagozata:

Hevér Mihályné, a VMSZC Sárvári Turisztikai Technikum igazgatója

Horváth László, a Csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola vezető helyettese

Iliás Márta, a Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola pedagógusa

László Jánosné, a Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola intézményvezetője

Tóth László, az Őriszentpéteri Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa

Vas Vármegye Szolgálatáért Kulturális Tagozata:

Bálint József, fafaragó, faszobrász

Molnár Péter, táncpedagógus, etnográfus, művészeti vezető, koreográfus, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös aranysarkantyús táncos

Nagy Péter István, rendező, színész, fizikai színházrendező, a Radnóti színház rendezője, a Weöres Sándor Színház Művészeti Tanácsának tagja, a Színház és Filmművészeti Egyetem oktatója, a Soltis Lajos Színház művészeti vezetője

Vas Vármegye Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata:

Dr. Czirfusz Sylvia, szemész szakorvos

Dr. Ruzsa Erzsébet, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Krónikus Belgyógyászati és Geriátriai Osztály osztályvezető főorvosa

Dr. Schultz Antal János, fogorvos

Tóth Andrea, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Patológiai Osztály szakasszisztense

Tóth Katalin, diplomás ápoló, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Csecsemő és Gyermekgyógyászati járó beteg ellátás csoportvezető asszisztense

Vas Vármegye Szolgálatáért Szociális Tagozata:

Brunner Istvánné, a Batthyány Lajos Általános Művelődési Központ Gondozási és Családsegítő Központ intézményegysége vezetője

Némethné Pál Gyöngyi, a Szent Pál Szociális Központ terápiás munkatársa, a kemenespálfai karitász csoport vezetője

Szabó László, a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény műszaki csoportvezetője

Vas Vármegye Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata:

Dala Csilla, a Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola Vas Vármegye Millenium Speciális Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár gyermekfelügyelője, pedagógiai asszisztense

Guttmann Attila, a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola Borostyánkő Gyermekotthon gépkocsivezetője, karbantartója

Kajdiné Kálmán Gyöngyi, a Sárvári Cseperedő Bölcsőde kisgyermeknevelője

Vas Vármegye Szolgálatáért Sport Tagozata:

Geröly Tibor, fogathajtó

Palotai Zoltán, sportszervező

Török Péter, labdarúgóedző

Vas Vármegye Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata:

Dávid György, Rábatöttös Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete parancsnoka

Kovács Balázs Zsolt, tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok, Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője

Palkó Géza Imre, rendőr alezredes, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának Bűnügyi- Technikai Osztálya osztályvezetője

Vas Vármegye Szolgálatáért Nemzetiségekért Tagozata: Brezovich Julianna, a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének tagja

A vármegyei közgyűlés elnöke egyedi döntése alapján Vas Vármegye Közgyűlése Elnökének Emlékérme elismerésben részesülnek:

Böröcz Miklós, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatósága igazgatója

Fazekas Péter, a Celldömölki VSE asztali-tenisz csapatának játékosa

Horváth „Percsák” Sándor, prímás

Illés Gábor László, sportoló, a SárváRun futócsapat tagja

Kocsis Tamás, Basketball Körmend Sport Kft. felnőtt csapat másodedző, U20-U18 vezetőedző

Kozó József, intézményvezető, Csaba József Általános Iskola Csákánydoroszló

Ökrös Árpád László, tűzoltó őrnagy, Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Vármegyei Főügyeleti Osztály Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat főelőadója

Unger Józsefné, a VMSZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum gyakorlati oktatásvezetője

Veiczer Krisztián, címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője