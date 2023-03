Tóthárpád Ferenc költő a Kőszeg és VidékénélKiss János munkatársa – a vele való közös munkáról szólt és felsorolta mindazokat a kiadványokat, köztük riportkötetet, évkönyvet, újságokat, amelyek a nevéhez köthetők.

Dr. Bariska István Életmű-díjas nyugalmazott főlevéltáros is jól ismeri a szerzőt, egyike volt azoknak, akik „nagyon akarták”, hogy a könyv megjelenjen. Ő írta az előszót „Egy sikeres könyv elé” címmel. A könyvbemutatón rejtélyesen fogalmazott, de hamar kiderült, milyen okból: „A zenének fontos része az ütem, és Jánosnak van ütemérzéke – holnap lesz a születésnapja” – árulta el a díszteremben. A kötetről azt mondta: az emberi teljesítményről szól, mesél. Azt is, hogy amikor könyv lett az interjúsorozatból, az egyes beszélgetéseknek is súlya lett. Több mint 150 foglalkozás szerepel a könyvben, benne vannak az emberi kapcsolatok, az egymásrautaltság és a nemzetközi kapcsolatok távlata is. A könyv egyik legnagyobb erénye a hitelessége, az igazmondása, „szép hangulata, mi több érzülete van” – fogalmazott.

Végül maga a szerző állt a közönség elé: bevallotta, hogy minden beszélgetés kihívás volt a számára, mindegyikre lelkiismeretesen készült, sokszor együtt örült a beszélgetőpartnereivel, vagy éppen elszorult a szíve a történeteiket hallgatva. – Amikor őszinte érdeklődéssel fordulunk a másik felé, kiderül, mennyi mindent nem tudunk egymásról – mondta, és felidézett néhány emlékezetes beszélgetést.

A könyvben az utolsó, 177. interjút a kiadó, Farkas Csaba készítette a szerzővel, akiélete meghatározó élményéről, Kristóf Ágotával való személyes ismeretségéről beszélt. A világhírű írónő életművének filmre való feldolgozása a nevéhez köthető, regényének a kőszegi közönséggel való megismertetéséért, kőszegi, magyarországi népszerűsítéséért is sokat tett.