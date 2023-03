Dr. Varjú Gábor, a szombathelyi állatkórház állatorvosa elmondta: rövidlábú kutyafajtáknál (például a tacskóknál) a gazdinak kerülniük kell a kutyák lépcsőztetését. Jó, a gazdi attól is óvja őket, hogy bútorokra, például a kanapéra felugráljanak. Ezeknél a mozgásformáknál ugyanis porckorongsérv alakulhat ki a kis házi kedvencünknél.

A kutyatartókra régebben jellemző volt (és több helyen még manapság is az), hogy konyhai maradékkal etetik a kutyát. A szakember szerint ezt is érdemes kerülni, ugyanis az emberi étel nem feltétlenül felel meg a kutyák számára - sem az emésztés, sem a bevitt tápanyagok tekintetében. Ugyancsak kerülendő szerinte a csonttal való etetés is, ugyanis az székrekedést okozhat az állatnak.