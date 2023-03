Gyarmati Tibor, Ivánc polgármester ismertette a tényeket: a község képviselő-testülete fájó döntést hozott február 13-án, a költségvetés tervezésekor. Elvi határozatot hoztak a 2018-ban TOP-os forrásból kívül-belül felújított óvoda bezárásáról. Az ok az alacsony gyermeklétszám. A polgármester a lakossági fórumon kiemelte, hogy az önkormányzatnak az idei nevelési évben is minimum 5,6 millió forintos saját forrást kell biztosítani a fenntartáshoz, ez az összeg a következő évben még magasabb, akár tíz millió forint lehet.

-Az önkormányzat működőképessége is veszélybe kerülhet, ezt a pénzt nem tudjuk kigazdálkodni – mondta Gyarmati Tibor, aki azt is hangsúlyozta: takaréklángon kell működni, hiszen a háború és az energiaválság nehezíti az életet.

A továbbiakat illetően felmerült: az ivánci gyerekek Pankaszba járhatnának óvodába, de Csákánydoroszlóval is tárgyaltak, ahová a falubusszal szállítanák a gyerekeket. A fenntartás ügyében a Máltai Szeretetszolgálatot is megkereste az önkormányzat.

A köznevelési törvény szerint 13 fővel működhetne tovább az óvoda, az ivánci gyerekeket alapul véve ez a létszám idén szeptembertől mindössze hét fő lenne. Az is elhangzott, hogy a máshonnan érkező gyerekektől nyilatkozatot kérnének arra vonatkozóan, hogy a küldő település hozzájárulást fizet.

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy körzetében négy olyan település is van, ahol bővítésre van szükség, mert olyan sok a gyerek, de vannak olyan községek is, ahol ugyanaz a helyzet, mit Iváncon. A képviselő feltette a kérdést: mi az a létszám, aminél már a településen élők is azt mondanák, hogy fenntarthatatlan az óvoda három alkalmazottal.

A szülők azt kifogásolták, hogy későn értesültek a bezárás tényéről, így nem volt lehetőségük gyerekeket toborozni az óvodába.

A végső döntést május 30-ig kell meghozni.