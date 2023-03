A rendszerváltáskor a nemzetközi rendőrszervezet, az IPA teljesen új szemléletet jelentett a magyar rendőröknek. A kőszegi csoport volt az első hazánkban, amely csatlakozott a világszervezethez.

A megyei elnök az 1990-es megalakulás óta dr. Jónás Zsigmond volt, aki ezúttal már nem jelöltette magát újra, leköszönt pozíciójáról. Helyére a korábbi alelnököt, Horváth Ferenc rendőr alezredest választották meg a küldöttek.

A gyűlésen megemlékeztek a szervezet fennállásának 30. évfordulójáról is, ennek apropóján Marton Ferenc, Vas Vármegye Közgyűlésének alelnöke elismerő oklevelet adományozott az IPA vasi szervezetének. -További sikereket, eredményes munkát kívánok a Barátsággal szolgálni! szlogen égisze alatt - mondta az alelnök, aki egy vármegye-zászlót is átadott a jubiláló vasi csoportnak. Ribes Attila rendőr alezredes, az IPA szombathelyi szervezetének vezetője is ajándékkal köszöntötte a búcsúzó elnököt, aki a gyűlésen összegezte az elmúlt év történéseit, majd a pénzügyi és felügyelőbizottsági beszámolókra került sor. Alapszabály-módosítást is előkészítettek, tiszteletbeli elnöknek dr. Jónás Zsigmondot javasolták, akit egyhangúlag meg is választottak a küldöttgyűlés résztvevői.