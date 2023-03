Vezetőjük, az ötgyermekes Erneszt Judit néhány évig a szombathelyi székhelyű Alpokalja Nagycsaládos Egyesület vezetőségi tagja volt, jó kapcsolatuk megmaradt. 2022 szeptemberében azért vált ki és alakított csoportot Kőszegen, hogy helyben minél hatékonyabb legyen az érdekképviseletük. Mint mondja, számíthatnak a Baptista Szeretetszolgálatra, második éve kapták meg cipősdoboz-adományaikat, amelyekből jutott a kőszegi gyermekotthon lakóinak is. Ugyanoda vállalkozók felajánlásai alapján fenyőfákat is vittek tavaly karácsonykor, de természetesen tagjaiknak és a karitász révén rászoruló családoknak is adtak az adomány-fenyőkből. Számos támogatójuk akad: egyik most futó projektjükben például a Szombathelyi Erdészeti Zrt. révén több mint tíz család kap tűzifát kedvezményesen – egy vállalkozó segít nekik a szállításban.

Megalakulásuk után nem sokkal hatvan tiszteletjegyet kaptak a Magyar Vargas Nagycirkusztól. A kőszegi szüreten ingyen dodzsemezhettek a gyerekek, ugyancsak felajánlásból.(Adományozóikat NOE Bölcső-díjra terjesztették fel.) Sok programot szerveztek: többek között bábszínházba mentek, majd gesztenye- és gofrisütést szerveztek a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont játszóterén. December 4-én hetvennél több gyermekkel indult el a Mikulásvonat a GYSEV Zrt. és egy kőszegi vállalkozó jóvoltából. Február 18-án farsangi bulira várták tagjaikat a KÖSZHÁZ-ba. További programokkal készülnek a nagycsaládosoknak egész évre.

Domján-Szemerics Ildikó, Németh Gáborné, Gajdánné Sebestyén Ibolya és Némethné Jagodits Zsanett tagok nevét emeli ki a csoport vezetője. Velük dolgozik össze, így jutnak előbbre folyamatosan – jó csapat van kialakulóban, mondja. És hangsúlyozza: igaz, hogy lemondással jár, ha több gyermek van egy családban, mégis megéri. Azért is, mert a NOE-tagok sok kedvezményhez juthatnak országszerte: 162 településen 2008 kedvezmény adott számukra.

Várják soraikba az új családokat. A csatlakozás feltétele a három gyermek mozaikcsaládok esetén is. Pártoló és várományos tagokat és adományozókat is vár a frissen alakult csoport.