Virág János, a házigazda település polgármestere is köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, hogy pincés-kemencés, szőlőhegyen megtartott böllérverseny csak egy van az országban, mégpedig Lukácsházán. - Annak idején Csejtei Péter képviselőtársammal álmodtuk meg ezt a rendezvényt, mert éreztük, hogy Kőszeg és Szombathely között, a téli időszakban hiányzik egy nagyobb esemény. Láss csodát, most már nyolcadik alkalommal tudtuk ezt a programot megszervezni - tette hozzá a polgármester, aki külön üdvözölte Lukácsháza két testvértelepülését, Csíkkozmást és Rezit.

Gyöngyösfalu különleges dekorációval készült a böllérversenyre, a méretes házmakettnél nemcsak a kerítés volt kolbászból, hanem szinte minden alkotóelem. A csapat vezetőjét, Debreceni Zsoltot kérdeztük: -Egy év kivételével mindig itt voltunk a böllérversenyen, kétszer nyertünk, emellett van egy második helyünk is. A kapott disznón túl általában még egyet feldolgozunk, a finomságokat elkínálgatjuk, így volt ez most is. Az asszonyok süteménnyel készültek, édessel és sóssal, sőt kocsonyát is főztünk előre - mondta a csapatvezető, aki családi gazdaságot visz Gyöngyösfaluban feleségével és két fiával. A csapatnál minden saját recept alapján készült.

Csíkkozmás képviselői is visszajáró vendégek, ezúttal két magyar testvértelepülésükről, Daruszentmiklósról és Öttömösről is csatlakoztak hozzájuk. -Számunkra kiváltság, hogy együtt lehetünk egy ilyen eseményen. Próbáljuk a saját ízvilágunkat megmutatni, hoztunk például padlizsánkrémet és zakuszkát is, utóbbit egyfajta zöldséglekvárként tudnám leírni. Székely pityókából, azaz burgonyából frissen készült chipset is kínálunk a hagyományos disznóvágási ételek mellett. A bor és a tea alap, mellé székely köményest hoztunk itókának, sőt zenészeink is vannak, akik az élő muzsikáról és a jó hangulatról gondoskodnak - mondta a csíkkozmási polgármester, Szántó László, aki csapatával 1000 kilométeres távolságból érkezett.

Nagy Attilától, a Tegyünk Együtt Vépért Egyesület vezetőjétől megtudtuk: a vépiek káposztát, húslevest, böllérmájat is készítettek bevált recept alapján, tárcsán pedig hasaalja szalonnát sütöttek. Reggel karfiolkrémes, töpörtyűkrémes, kolbászos, szalonnás kínálófalatkákkal várták a vendégeket, de disznósajthoz hasonló, aszpikos vagdaltat is kóstolhattak a látogatók a település sátránál. -Eleinte forralt borral terveztünk, de mivel nagyon jó idő lett, átváltottunk vörös fröccsre és házi pálinkánk is nagy népszerűségnek örvend - mondta Attila, aki végül azt is elárulta: a csapat tagjai gyakorlott disznóvágók, múlt héten egy közel 230 kilós állatot vágtak le és dolgoztak fel, sőt a jövő héten sincs megállás, akkor is disznótorra készülnek.