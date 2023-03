Szombathelyen 2008-ban PPP-konstrukcióban alakították ki a komplexumot, ami 1496 fogvatartott befogadására alkalmas, telítettsége jelenleg csaknem 100 százalékos. Főként fegyházbüntetésre ítélteket őriznek itt, de letartóztatottak, elzárásosak, fogház fokozatú fogvatartottak egyaránt tartózkodnak ott – derült ki Sági Csaba prezentációjából. Mint ahogy az is: a bent lévők oktatása, foglalkoztatása folyamatos. Három 1500 négyzetméteres munkacsarnokban a többi között összeszerelési, tekercselési munkákat és hulladékválogatást is végeznek.

A Covid-járvány (is) számos fejlesztést eredményezett az intézeten belül: így például ma már 40 skype-munkaállomáson keresztül tarthatják a börtönlakók hozzátartozóikkal a kapcsolatot. Ugyancsak fontos előrelépés a távtárgyalás rendszerének alkalmazása: sok esetben már nem kell előállítani a fogvatartottat, hanem a bíróság és a bv-intézet közötti, zárt internetes rendszeren keresztül meghallgatható a vádlott.

A bv-intézetben – melynek műveleti területe 13 hektáron terül el – gyógyító-terápiás, időskorúak számára fenntartott részleg és vallási körletrész – kápolna – is található. Csécsényi András bv. százados vezetésével jártuk körbe az intézetet. A "beszélőn" láthattuk: személyes találkozáskor sem érintkezhetnek a fogvatartottak és hozzátartozóik. A kisebb gyerekek számára játéksarkot alakítottak ki, őket is be lehet hozni. Plexifalon keresztül telefonon komunikálhatnak a fogvatartottak és látogatóik: ez is a biztonságos őrzést szolgálja. Próbálkozások ugyanis mindig vannak: számos kreatív ötlettel rukkolnak elő a családtagok, hogy akár mobiltelefont, akár bódító szereket bejuttassanak a fogvatartottnak. Legutóbb például egy társasjátékban próbáltak becsempészni egy mini mobiltelefont, azt dominónak álcázták – erről is beszélt Sági Csaba.

A „kiétkező bolt” előtt kosarakban sorakoztak a kért árucikkek: dohánytermékeket, vajat, citromlét és tartós tejet is láttunk, amik ezek szerint a "hűvösön" is kelendőek. A tornateremben a kényszerítő és mozgáskorlátozó eszközök használatából kaptunk ízelítőt, majd egy rabszállító autót is megnéztünk. A körtúra során egy zárkába is bekukkanthattunk: 2-4-6 fős helyiségeket alakítottak ki, azok mindegyike ugyanúgy néz ki – tudtuk meg. Vaságyak, televízió, asztal, fémszekrény – nagyjából ennyi a „bútorzat”. Pár percre kipróbálhattuk a gumiszobát is, ahol senki nem tud magában kárt tenni és a tapasztalatok szerint senki sem tölt el több időt két óránál. A KIOSZK-rendszeréről is hallhattunk, amin keresztül a fogvatartottak kérelmeiket elküldhetik a bv-intézet munkatársai felé. A fejlesztések folyamatosak a szombathelyi börtönben: ennek ékes bizonyítéka, hogy hamarosan egy bölcsődét is átadnak, ahol a dolgozók helyezhetik majd el kisgyermeküket.