Több száz érdeklődőt vonzott az Agora Világjárók sorozatának a Szentföldön, de nem szent szemszögből című előadása. A virtuális utazáson a vallási és történelmi helyszínek mellett Izrael mindennapjaiba is betekintést nyújtott az előadó. A húsz méter magas falakkal védett jeruzsálemi óváros szűk sikátorokkal, bazársorokkal szegélyezett utcácskáin hamar eljuthatunk a Via Dolorosáig, a szenvedés útján végigkísérhetjük Jézust a stációkon – vezette fel a beszámolót dr. Kúti Zsuzsanna. Mint mondta, látható a hely, ahol Jézust halálra ítélték, majd a vállára vette a keresztet. Egy házfalon keretbe foglalták azt részt, ahol a kereszt súlya alatt elesett és megtámaszkodott. A Jézus nyughelye és feltámadásának helyszíne fölé emelt Szent Sír-bazilikát a négy világvallás képviselői használják egymást váltva, és bizony néha súrlódások is kialakulnak. Izrael egyik szimbóluma, a Siratófal mély benyomást tett rá, mint mondta, a hely különleges hangulata mindenkit megfog.

A Siratófalnál imádkozó zsidók Heródes templomának lerombolását gyászolják. Családi ünnepségek helyszíne is egyben – ottjártakor éppen egy Bár-micvába botlottak, ahol egy 13 éves fiú a zsidó törvényekből idézett. Ezen a napon a fiúk vallási értelemben nagykorúvá válnak, a szertartást követően a zsidó családok nagy ünnepet tartanak. Kúti Zsuzsanna Betlehemről szólva kifejtette, hogy a Születés temploma a legnagyobb látványosság. A barlang fölé – ahol Jézus született – egy templom épült, a barlang pedig az oltár alatt található, ahol a jászol helyét is jelölték. Az utazás Masszáda erődítményében folytatódott. A várat Heródes király építtette, az i. e. 1. században. A római légiók évekig nem tudták bevenni, de a hadművelet végül a várvédők szörnyű katasztrófájával végződött. Az ezer főre tehető védősereg és családtagjaik tömeges öngyilkosságot követtek el, hogy ne kerüljenek a rómaiak kezére, nem akartak rabszolgaként tovább élni. Ez a történet ma az izraeli katonák fogadalmában is szerepel. Az izgalmas előadás során feltárult még a Holt-tenger története, valamint szó esett TelAviv nagyvárosi nyüzsgéséről is.