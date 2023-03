A felsőszölnöki Filó-féle vízimalom megvásárlását célzó telekalakítási és ingatlan adásvételi szerződést tavaly augusztus 18-án írta alá az Országos Szlovén Önkormányzat képviseletében Holecz Károly elnök és Farkas Lajos tulajdonos.

-A felsőszölnöki malom megvásárlásával nem csupán az volt a cél, hogy megszerezzünk egy műemlék épületet, hanem az is, hogy megőrizzük az épített örökséget, sőt fejlesszük azt. Szeretnénk a vízimalomban rejlő lehetőségeket hosszú távon kiaknázni - tudtuk meg Holecz Károlytól.

Az Országos Szlovén Önkormányzat számára prioritás a malom felújítása, amelyet több ütemben valósítanának meg. A tervek között szerepel, hogy a malmot működőképes állapotban mutassák be a látogatóknak. -Szeretnénk hűen prezentálni a gyakorlati munkafolyamatokat, amolyan turisztikai látványosságként. A területen korábban honos – alapvetően mezőgazdasági – termelés felelevenítésével a generációk közti párbeszédet is erősítenénk. Mivel a szlovén Rába-vidék fejlesztése nemzetiségi szervezeteink közös érdeke, ezért az Országos Szlovén Önkormányzat elkötelezett a felsőszölnöki malom hosszútávú fenntartásában. Reméljük, hogy a térség idegenforgalmi vonzerejét fokozni tudjuk a malom felújításával, emellett bízom abban is, hogy a szlovén nemzetiségi tradíciók megőrzését és átörökítését is biztosítani tudjuk - tette hozzá az elnök.

Első körben egy INTERREG-pályázatot nyújtottak be 40 millió forintos összegre. Ha a pályázat kedvező elbírálásban részesül, akkor az év végén vagy a következő esztendő elején indulhat el a beruházás. A malom felújítására a szlovén-magyar közös alapból is szánnának egy jelentősebb összeget. Úgy tervezik, hogy egy art galériát és egy kisebb vendéglátó egységet is kialakítanak a Filó-malomban, emellett az épület környezetét is rendbe teszik, komplex szolgáltatást nyújtva a Rába-vidékre érkező turistáknak.