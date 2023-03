A rendezvényen jelen volt Dénes Károly tűzoltó alezredes, a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője is. A 2022-es évben 123 alkalommal kellett vonulniuk a tűzoltóknak és gépjárműveiknek. Több ezer munkaórát teljesítettek önkéntesen Vasváron és a környező településeken.

A polgárőrök 629 órán át végezték munkájukat a város vagyonbiztonsága érdekében, valamint forgalmirend-irányítást hajtottak végre a város eseményein. Tóth Balázs polgármester köszönetet mondott, a 2022- ben végzett munkát elismerve, illetve az önkormányzat támogatását is biztosította az idei évre. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó polgárőrökről és tűzoltókról is megemlékezett. Külön díjazásban részesült Németh László ÖTP-parancsnok, aki az ÖTE parancsnoki tisztségét több mint 33 évig töltötte be.