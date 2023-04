A gyerekek a környezeti nevelés kapcsán döbbenetes adatokkal találkozhattak, a globális környezetpusztításról szóló előadások néha egyenesen sokkolóan hatottak. Mint kiderült, az ipari műanyaggyártás kezdete óta több mint 8 milliárd tonna műanyagot termeltünk, aminek a nagy része még mindig velünk van, az óceánokban úszó szigetekként, vagy ami rosszabb, mikroműanyagok formájában jelen van a táplálékláncban és a levegőben egyaránt. Ez az anyag pedig észrevétlenül halmozódik fel a sejtekben súlyos betegségeket okozva. A program közel 700 zrínyis diák bevonásával hívta fel a figyelmet a túlfogyasztás veszélyeire, a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati kérdéseire, valamint a tudatos vásárlási szokásokra. A Rotary Klub által kezdeményezett EndPlasticSoup program első magyarországi állomása a Zrínyi iskola volt.

Az egész iskolát megmozgató környezetvédelmi napon a 3-8. osztályos diákok környezettudatossági kvízt töltöttek ki, megismerkedhettek az elektromos autókkal, részt vettek az egészségesebb világért címet viselő aszfaltrajzoló feladatokban, olajgyűjtésről és mikroműanyagokról szóló előadásokat hallgattak, de megjelentek a KRESZ-parkban is, ahol a szelektív hulladék válogatásáról kaptak gyakorlati ismereteket.

Kis Gábor, az intézmény igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy a Zrínyi mint örökös ökoiskola mindig is nyitott volt a környezettudatos programokra, ezért örömmel fogadták a Rotary Klub Szombathely megkeresését. A szervezet közreműködésével komplex programot tudtak nyújtani a gyerekeknek, a hasznos információk élmény formájában rögzülhetnek. Szintén a program keretei között végeztek el egy felmérést, amely azt vizsgálta, hogy a gyerekek mennyire látják az összefüggést az éghajlatváltozás és az emberi tevékenység között, mennyire képesek befolyásolni a környezetszennyezést. Kis Gábor kiemelte, hogy a program erre a felmérésre épült, hiszen pontosan tudták, hogy a diákok milyen általános információkkal rendelkeznek a témáról.

Az eseményt Baranyai Eszter és Varga Balázs Rotary-tag koordinálta és szervezte. Varga Balázs, az EndPlasticSoup létrehozója hangsúlyozta, hogy a nap megszervezésénél külföldi tapasztalatokból merítettek, ez a kezdeményezés eredetileg az amszterdami Rotary Klub projektje volt. Mivel a környezetvédelmi nap eredményes volt, így országosan is elindul a szervezés, amihez már külföldi forrásokat is be tudnak vonni.