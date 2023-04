Ennek nyomán tavaly összesen 80 ezer fát ültettek el, ebből Szombathelyen 1300-at. A Föld napján is tesznek a zöldebb környezetért, a KRESZ-park létesítményei több gyereket hozhatnak a jövőben. Az igazgató hozzátette, hogy a gyerekek biztonsága elsődleges, ezért a cég mindenütt nyújt biztonságtechnikai oktatást gyerekeknek. Ez különösen fontos, hiszen egyre több az autó az utakon, ez pedig potenciális veszélyt jelenthet a közlekedőknek. A KRESZ-park a környék gyöngyszeme lett, ahová a jövőben is érdemes lesz kilátogatni. A rendezvényen megjelent Iker Tibor, a Közlekedésalkalmassági és Vizsgaközpont vezetője is, aki felügyelte a tanfolyamot és a gyerekek vizsgáztatását.

A jogosítvány megszerzéséhez a gyerekeknek teljesíteni kellett egy szlalompályát, majd egy nagy kör után visszatérni a kiindulópontra, ahol értékelték a teljesítményüket. A feladatok elvégzéséhez egy vadonatúj „gépjármű-park” állt rendelkezésre - a játékautókat az Aptiv biztosította. Volt Mercedes, BMW és még néhány nagy márka, minden gyerek kiválaszthatta a kedvencét.

A sikeres kisautós vizsga után a kis tanulók átvehették a jogosítványukat, amely éppen úgy néz ki, mint az eredeti. A Családi napon részt vettek a rendőrség, tűzoltóság és a mentőszolgálat munkatársai is, hogy a résztvevőkkel beszélgessenek a közlekedésbiztonságról.