Mint arról korábban írtunk: útlezárásokra kell számítani a Bartók Béla körút-Jégpince utca - Gagarin út kereszteződésében a napokban, sőt, még a következő hetekben is. Az önkormányzat körforgalmat tervezett itt, hogy a csomópontban a közlekedés könnyebbé váljon az autósok, kerékpárosok számára. A beruházás megkezdésében szerepe volt a Homok úti városi területek értékesítésének is, miután a Parkerdő lakóparkban élők aláírásukkal hívták fel figyelmet a kereszteződésen áthaladó forgalomra.

Az új körforgalom építése előtt a Vasivíz Zrt. a szombathelyi önkormányzat megrendelésére a rekonstrukciós alapból nettó 42 millió forintért végez beruházást - tudtuk meg.

Némethy Mária, a zrt. sajtóreferense arról is tájékoztatta lapunkat: a meglévő vezetékek az épülő körforgalom helyén keresztezik egymást, így a rekonstrukció során az új vezetékek nyomvonala is változik, kikerülnek a körforgalom alól. A héten épül meg az új vízvezeték első szakasza a Jókai utca keresztezésével. Április 17-étől 19-éig épül ki a második szakasz a Gagarin utcán keresztül. Április 24-28. között pedig a Bartók Béla körút keresztezésével fejeződik be a vízvezetékek kiváltása. Új, korszerűbb azonos átmérőjű, de üzembiztosabb ivóvízvezeték és csomópont kiépítésére kerül sor. A felújítás a szennyvízhálózatot nem érinti - írta válaszában a sajtóreferens.

Kérdésünkre Némethy Mária kitért arra is: "A Parkerdő lakóparkban lévő ingatlanok vízellátását a rekonstrukció direkt módon nem befolyásolja, mivel az ott lévő ingatlanok ellátását a parkerdei medencékből megemelt nyomással külön szivattyúk biztosítják".