Képzeletbeli időutazásra hívta hallgatóit az előadó: 2020 tavaszán a koronavírus-járvány radikálisan változtatta meg mindennapjainkat. – Tele volt a naptáram előadásokkal, egy tollvonással kihúztuk. Tele volt párterápiákkal, egy tollvonás, s kihúzva minden – elevenítette fel a pandémia következményeit Mihalec Gábor, aki hamarosan online párterápiákon folytatta munkáját.

– Azt figyeltem meg, hogy az egész világ ugyanazon hatás alatt szenved, ugyanaz a karanténnyomás, ugyanaz a bizonytalanságból fakadó nyomás nehezedik rájuk, és vannak párok, akik ennek ellenére kapcsolatukban felfelé ívelnek, míg más családok lefelé indultak el a lejtőn – osztotta meg tapasztalatait a párterapeuta. Meg lehet-e ragadni a különbséget a két csoport között? Elsajátítható-e az, amit a sikeres párok tesznek? – ezekre kereste a választ, amikor összeállította több mint 80 kérdésből álló kérdőívét. Egy-két nap alatt 1255 pár küldte vissza kitöltve számára, a több mint 100 ezer adat feldolgozása után kirajzolódott az a hét kulcsfontosságú terület, ami párkapcsolatunk jövőjét tekintve meghatározó lehet – erről beszélt ezután az előadó. Mi az a hét kulcs, ami viharállóvá teszi a szerelmet? – ahogy könyve címében is utal rá Mihalec Gábor.

– A tények eltávolítanak, az érzelmek közelebb hoznak – szögezte le, hozzátéve: még ha negatív érzelmeinkről beszélünk, az is közelebb viszi az embereket egymáshoz. „Beszélj az érzelmeidről!” – osztotta meg első tanácsát Mihalec Gábor. Aztán jött a következő: „Maradj higgadt, különösen nyomás alatt!” A szakember emlékeztetett: ha pulzusunk 100 fölé emelkedik, bekapcsol az „üss vagy fuss” funkció, ezzel párhuzamosan pedig kikapcsol a humorérzékünk és a problémamegoldó képességünk is.

Légzéstechnikával is felülkerekedhetünk érzelmi hullámainkon. A harmadik kulcs: a gyengéd kapcsolódás, a szexualitás. A sikeres párok tudják annak a titkát, hogyan őrizzék meg hosszú távon az intimitást – erről is beszélt az előadó. Mint ahogy a tartalékképzés szintén meghatározó lehet párkapcsolatunk jövőjét tekintve. Másként nézett a karantén elé az, akinek volt megtakarítása, mint az, akire az anyagi nehézségek is rázúdultak.

Ugyanilyen fontos az ápoltság és a rend. Nincs hatásunk számos körülöttünk lévő eseményre – pandémiára, háborúra, inflációra –, de azt én döntöm el, elmosogatok-e vagy sem, megborotválkozom-e vagy sem – erre is utalt a szakember. A hatodik kulcs az érzelmi elérhetőség, ami otthonunk „klímáját” is meghatározza. A hetedik pedig a „reményfaktor”, vagyis: a leglehetetlenebb helyzetekben is meglátni a reményt arra, hogy ha oldalirányból minden ajtó bezárul, akkor is találok valamit vagy valakit, akibe belekapaszkodhatok – hangsúlyozta Mihalec Gábor. Végül arra hívta fel a figyelmet: a régi beidegződések levetkőzése nem megy azonnal, azonban ha a „hét kulcsot” a mindennapokban alkalmazzuk, az idővel automatizmussá válhat.